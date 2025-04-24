¡ÚÆÃ½¸¡ÛDIY¥¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ª ASUS¤Î¼«Ê¬¤Ç¡È°é¤Æ¤ë¡É¥ー¥Üー¥É¡ÖROG Azoth¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡Ú½éÇ¤µë¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Û
¡¡¿·À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë4·î¡¢¤ï¤º¤«¤ÊìÔÂô¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½éÇ¤µë¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¡ÖÂ¿¾¯¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È³Æ¥áー¥«ー¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡4·îËö¤Ë½éÇ¤µë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢À½ÉÊ¤ÎÁªÄê¤ÎÍýÍ³¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Òº£¸å¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏASUS¤è¤ê¡¢¥ー¥Üー¥É¡ÖROG Azoth¡×¡ÖROG Falchion Ace HFX¡×2¼ï¤È¥â¥Ë¥¿ー¡ÖTUF Gaming VG249QM1A¡×1¼ï¤À¡£
¡¡¡ÖROG Azoth¡×¤Ï¥ー¥Üー¥ÉDIY¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë75¡ó¥ー¥Üー¥É¡¢¡ÖROG Falchion Ace HFX¡×¤Ï¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ーÅëºÜ¤Î65¡ó¥ー¥Üー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTUF Gaming VG249QM1A¡×¤Ï¥Õ¥ëHD/270Hz/23.8·¿¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DIY¥¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ª ÍýÁÛ¤Î¥ー¥Üー¥É¤¬³ð¤¦¡ÖROG Azoth¡×
¡ÖROG Azoth¡×
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯3·î10Æü
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡ÊAmazon²Á³Ê30,817±ß¡Ë
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç°ìºÝÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡ÖROG Azoth¡×¤À¡£¥ー¥Üー¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Îµ¡Ç½¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÉÕÂ°¤¹¤ëDIY¥¥Ã¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¢¤êÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
ROG Azoth
DIY¥¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë
¡¡DIY¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ー¥Üー¥É¤Î¥ー¥¥ã¥Ã¥×¤ä¼´¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¥Ã¥È¡£Ã±¤Ë¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½á³êºÞ¤ä¥Ï¥±¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¸ò´¹¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Þ¤Ç¥¥Ã¥È¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÏÅ¤¨¤ë¡£
¡¡À½ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ー¥Üー¥É¤Î¼´¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤ËÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤¤¤¦¡£¸ò´¹¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òºÙ¤«¤¯¹Ô¤Ê¤¤¡¢ÍýÁÛ¤Î¥ー¥Üー¥É¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÀ½ÉÊ¤À¡£
¥¥Ã¥È¤Î¥Äー¥ë¤Ç¥ー¥¥ã¥Ã¥×¤ä¼´¤â¼«Ê¬¤Ç³°¤»¤ë
½á³êÌý¤È¡¢ÅÉ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¥±¤â¥»¥Ã¥È
¡¡¥ー¥Üー¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ーÉôÊ¬¤Î²¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ê¥³¥ó¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¡Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¸þ¾å¡Ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡ÊÂÇ¸°²»¥Î¥¤¥º¤ÎµÛ¼ý¡Ë¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥±ー¥¹Æâ¤ÎÈ¿¶Á²»¤ä¿¶Æ°¤ÎµÛ¼ý¡Ë¤Î3Ëç¤Î¥·ー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯°ÂÄê¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÂÇ¸°´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÍÀþ¡¢BluetoothÀÜÂ³¤ÇºÇÂç3Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¡¢2.4GHzÀÜÂ³¤ÈÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥Ä¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¥ー¥Üー¥É¤Ë¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¡×À½ÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤ä¤ä¤ªÏÐ·¿¤Ë¤Ø¤³¤ó¤À·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈ¼«¤ÎÂÇ¸°´¶¤â¹¥É¾¤È¤¤¤¦
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥â¥Ë¥¿ーÉÕ¤
¥é¥Ô¥È¥ê¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¡¢¾®¤µ¤¯¤ÆÂ¿µ¡Ç½¡ÖROG Falchion Ace HFX¡×
¡ÖROG Falchion Ace HFX¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î22Æü
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡ÊAmazon²Á³Ê27,136±ß¡Ë
¡¡¥ー¥Üー¥É¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÖROG Falchion Ace HFX¡×¤òÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
ROG Falchion Ace HFX
¡¡¡ÖROG Falchion Ace HFX¡×¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥Ã¥ÁºÎÍÑ¤Î¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ーÅëºÜ¥ー¥Üー¥É¡£ÀìÍÑ¤ÎPCÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ç¡¢¥ー¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆºîÆ°ÅÀ0.1～4.0mm¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ー¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤¤µ¤Ï¥Æ¥ó¥ー¥ì¥¹¤Ç65¡ó¥µ¥¤¥º¤È¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥Ðー¥±ー¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤Ï8,000Hz¤Ç¡¢±þÅúÂ®ÅÙ0.125ms¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀìÍÑ¥±ー¥¹
¡¡¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ー¼þ¤ê¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ±¦¾å¤Ë¥ª¥ó/¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤¿ÀßÄê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢½Ö»þ¤Ë¥²ー¥à¤ÎÀïÆ®¥âー¥É¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤¿ÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇWASD¥ー¤Î¥é¥Ô¥È¥ê¤¬¼«Æ°¤ÇÍ¸ú²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À½ÉÊ¤ÏUSB-C¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÍÀþ¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ýー¥È¤ÏËÜÂÎº¸¾å¤È±¦¾å¤Ë2¤Ä¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀÜÂ³Àè¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£»Å»öÍÑ¤ÎPC¡¢¥²ー¥àÍÑ¤ÎPC¤¬2Âæ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑÀè¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤À¡£
¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ー¤Î¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á
Î¾Ã¼¤Ë2¤Ä¤¢¤ëUSB-C¥Ýー¥È¤È¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á
¡¡¤Þ¤¿¥ー¤Ï¡¢Æ±»þ²¡¤·¤Î¾ì¹ç¤ËºÇ¿·¤ÎÆþÎÏ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥¿¥Ã¥×¥âー¥É¡×¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¥¨ー¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥ì¥ì¥ìÂÇ¤Á¡É¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÆ°¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²»ÎÌÄ´À°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÆÀ¸/°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤ò¡¢¥¿¥Ã¥Á¤ä»Ø¤ò²£¤Ë³ê¤é¤»¤ë¥¹¥é¥¤¥ÉÁàºî¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ー¥Üー¥É¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤µ¡Ç½¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤À¤¬¡¢µ¡Ç½¤¬¤¿¤ó¤Þ¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ー¥Üー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥¿¥Ã¥×¥âー¥É¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥ーÆ±»þ²¡¤·¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ¿·¤ÎÆþÎÏ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë
²»ÎÌÄ´À°¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡£¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë
¡ÖTUF Gaming VG249QM1A¡×
¡ÖTUF Gaming VG249QM1A¡×
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯7·î8Æü
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¡ÊAmazon²Á³Ê29,980±ß¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Î¡ÖTUF Gaming VG249QM1A¡×¡£¡ÖROG¡×¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É´ó¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖTUF¡×¤ÏÂÑµ×À¤ä°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖTUF Gaming VG249QM1A¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ëHD/270Hz/23.8·¿¤Ç¡¢FPS¤òÂç¤¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡£ÁªÄê¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀÀ½ÉÊ¡×¤À¤«¤é¤À¤½¤¦¤À¡£
TUF Gaming VG249QM1A
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Î¾®¤µ¤µ¡£FPS¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤ËÅÏ¤ë»ëÀþ°ÜÆ°¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¡£23.8·¿¤Ç270Hz¤Þ¤Ç½Ð¤ë¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï3Ëü±ß¤òÀÚ¤ë29,980±ß¡£ÈÎÇä¤ÏAmazon¸ÂÄêÈÎÇä¤À¡£
¡¡À½ÉÊ¤ÏASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±þÅúÂ®ÅÙ1ms¡¢NVIDIA G-SYNC¤ÈAMD FreeSync PremiumÂÐ±þ¡¢¤Þ¤¿ASUSÆÈ¼«¤Î¥Ö¥éー½üµî¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÖELMB¡ÊExtreme Low Motion Blur¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FPSÍÑ¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¤¤Ã¤Á¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¥â¥Ë¥¿ー¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤FPS¥×¥ìー¥äー¤Ê¤é¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À½ÉÊ¤À¡£
Î¢ÌÌ