【「アーマード・コア6」アパレルアイテム】 販売期間:4月24日まで

バンダイナムコエンターテインメントは、同社の公式ストア「LIFESTYLE MART」(Amazon)にて3D戦闘メカアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア6)」のアパレルアイテムを販売している。期間は4月24日まで。

「LIFESTYLE MART」は、バンダイナムコエンターテインメントゲームタイトルのMerch by Amazonアパレル商品をまとめて検索できる公式ストア。今回、海外にて販売されている「アーマード・コア6」のアパレルグッズが日本でも販売されることとなり、Amazonにて期間限定販売が実施されている。

「アーマード・コア6」のロゴやパッケージビジュアルを使ったTシャツやプルオーバーパーカーがラインナップ。黒いカラーのアイテムが多数販売されている。

【ラインナップ(一部)】

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Logo パーカー

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Logo Tシャツ

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 001 パーカー

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 001 Tシャツ

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 002 パーカー

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON 002 Tシャツ

◤NOW ON SALE◢

New designs are now available!#ARMOREDCORE VI at Amazon Merch on Demand.

▼Check the links below pic.twitter.com/vFEXhv9Yar