¥Ö¥í¥Ã¥¯Åê¤²¤Ä¤±¡ÄÂáÊáÁ°¤Î¡È°Û¾ï¹ÔÆ°¡É¿·¤¿¤Ë¡ÈÁ´ÍçÃË¡ÉÌó20¤Î»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤«
ºë¶Ì¸©¤Î³Ø½¬½Î¤ËÍç¤Ç²¡¤·Æþ¤ê¡¢ÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿À¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤¬¡¢Êá¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÅð¤ß¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢Ìó20·ï¤â¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢½Å·Ú½ý¼Ô¤¬½½¿ô¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥í¥Ã¥¯Åê¤²¤Ä¤±¡ÄÂáÊáÁ°¤Î¡È°Û¾ï¹ÔÆ°¡É¿·¤¿¤Ë¡ÈÁ´ÍçÃË¡ÉÌó20¤Î»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤«
¢£ÂáÊáÁ°¤Î¡È°Û¾ï¹ÔÆ°¡É¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ
ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¡£»ö·ïÅö»þ¤ÎÂ¼è¤ê¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁ°¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÈÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ãó¼Ö¾ì¤Ë1¡Á2Ê¬¤Û¤É¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Áö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¤Î´Ö¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤äÅö¤ÆÆ¨¤²¤¬20·ï¤Û¤É·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤Î»ý¤Áµî¤ê¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸á¸å9»þ30Ê¬¤´¤í¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¡£Á°¤òÁö¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²¿¤«¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÁ°Êý¤«¤é¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤ò¸åÂà¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃË¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¡£ÌÜ·â¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö´°Á´¤ËÈ©¿§¡£²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°¤ÎÊý¤âÉÝ¤¯¤ÆÆ¨¤²¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¢£¥Ö¥í¥Ã¥¯Åê¤²¤Ä¤±¡È°ìÉô»Ï½ª¡É
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¡£´í¸±¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤â¡£ÃËÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¬¥·¥ã¡¼¤È²»¤¬¤·¤¿¤«¤éÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¡£¸«¤¿¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Áð²Ã»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÊë¤é¤¹ÃËÀ¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¿²¼¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢Íç¤ÎÃË¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË¤«¤é¤³¤ó¤ÊÍ×µá¤â¡£ÃËÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¡Ø¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¤è¤³¤»¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ï¤µ¤ß¤è¤³¤»¡Ù¤È¡£¡Ø¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Å¤µ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÆ¬¤Ë¤¤Æ¤ì¤Ð¡Ä¡×
À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬³Ø½¬½Î¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë10Ê¬Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¢£Èï³²¼Ô¤ÎÆ±Î½¡ÖÌÀ¤ë¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×
À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¤Ï½½¿ô¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎµÈÅÄ¸÷Äª¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀî¸ý»ÔÆâ¤Î¶âÂ°²Ã¹©²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½¡¡¾ë´ÖÎÉ¤µ¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÀµÄ¾Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Íý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×
Éã¿Æ¤È¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¤âÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ±Î½¡¡¾ë´ÖÎÉ¤µ¤ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç´¥ÇÕ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òËèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡£º£¤ÏÈá¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íý²ò¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çº£¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¡ÊQ.ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡©¡Ëµö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£