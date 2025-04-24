¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤è¤êÅ·»È·¿¥Ç¥£¥¢ー¥º¡Ö¥·¥ã¥ë¥á¥É¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¡×¤È¡Ö¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¡×·ÁÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥·¥ã¥ë¥á¥É¡×¤ò4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,910±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖSF¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¤è¤êÅ·»È·¿¥Ç¥£¥¢ー¥º¡Ö¥·¥ã¥ë¥á¥É¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£³ÆÉôÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢ÈóÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¡×¤ÈÀïÆ®¾õÂÖ¡Ö¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤Î·ÁÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ª¥Ñー¥Ä¤Ï¥ô¥§¥ë¥ë¥Ã¥¿¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥Ç¥£¥¢ー¥º¤Î¼ª¥Ñー¥Ä¤Èº¹¤·´¹¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¿¬Èø¤Ï¹ø¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤Ï¼´²ÄÆ°¡¢¤Û¤«°ìÀá¤´¤È¤Ë¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡³ÆÉô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿3mm·Â¤Î·ê¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸M.S.G¡¢¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¢¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë ¥·¥êー¥º¤ÎÉðÁõ¤ÈÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦4¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ý°õºþºÑ¤ß¤ÎÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦¹¥¤ß¤ÎÉ½¾ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿åÅ¾¼ÌÉ½¾ð¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦¥¹¥«ー¥È¤ÎÀÖ¥é¥¤¥ó¡¢³ÆÉô¤Î¹õ¤¤ÈÃÅÀ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦Á°È±¥Ñー¥Ä¤ÏÄÌ¾ï¡¢º¸ÌÜ±£¤ì¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦ÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦PVCÀ½¤Î¼ê¼ó¤¬º¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì5¼ïÉÕÂ°¡£
¡¦¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡¢¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ¬Éô¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ó¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¥·¥ã¥ë¥á¥É¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥°¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£
¡¦¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë´ðÉô¤Ï¼´ÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê²ÄÆ°¡£
¡¦Íã¤ÎÀÜÂ³´ðÉô¤È¤Ê¤ëËâË¡¿Ø·¿¤Î¥Ñー¥Ä¤ÏÃæ±û¤Ë3mm·ê¤Î¶õ¤¤¤¿¥Ø¥¥µ¥°¥é¥à·Á¾õ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÊÝ»ýÎÏ¤ò³ÎÊÝ¡£¥Ø¥¥µ¥®¥¢¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¾åÏÓ¡¢É¨¤ÎÁõ¹Ã¥Ñー¥Ä¤Ï3mm·Â¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦°ú¤½Ð¤·¼°É¨´ØÀá¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÇÎ©¤Á¤ÎºÝ¤ËÁ°¤«¤é´ØÀá¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤µÓÀþÈþ¤È¹ÈÏ°Ï¤Ê²ÄÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥é¥¤¥º¥âー¥É¤ÎÆÃÄ¹
¡¦ÆÃÄ§Åª¤ÊÂç·¿¤ÎÍã¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊø¤µ¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê¡¢Íµ¡Åª¤ÇÈþÎï¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê²ÄÆ°À¤òÎ¾Î©¡£
¡¦Íã¤È¿¬Èø¤Ï3¿§¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ç¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¡£
¡¦±¦¹ø¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ï¼´¤È¥Ò¥ó¥¸¤Ç3¤Ä¤ÎÀá¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©²ÄÆ°¤·¡¢µÓÉô²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¡£
¡¦±¦ÏÓ¤ÎÉðÁõ¡¢¡ÖÇÆÎ¶Áõ¡¦·â¡Ê¥Ï¥ê¥å¥¦¥½¥¦¡¦¥²¥¡Ë¡×¤Ï¸Þ»Ø¤¹¤Ù¤Æ¤¬º¬ËÜ¤Î¥Üー¥ë¤È¼´¤Ç¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë²ÄÆ°¡£¤Þ¤¿¡¢»Ø¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Çº¸ÏÓ¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥×¥ìー¥È¡×
¢¨ÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½µ¤¬¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
(C) KOTOBUKIYA
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£