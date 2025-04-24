¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡ÖËÍ¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÆÃ¤Ë°û¤ß²°¤Ê¤éÁá¤¤
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢AGC¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£4·î26Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¼Â¸³¤¹¤ë¤¾¡ªAGC¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖÀë¸À¡×ÊÓ¡¢¡ÖAFLAS¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö»ä¤Î¡û¡û¤¬¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·CM¡Ö¼Â¸³¤¹¤ë¤¾¡ªAGC¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¹À¥¤¹¤º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤¬½é½Ð±é¡£3¿Í¤ÏAGC¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢AGC¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¡£¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëAGC¤ÎÁÇºà¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¡¢¼Â¸³¤ËÄ©¤à¹À¥¤È¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë3¿Í¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCMÆâ¤Ç¡ØÁÇºà¤¬¤¹¤´¤¤¤¾¡ªAGC¡ª¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡Ø»ä¤Î¡û¡û¤¬¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡Ù¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë°ËÆ£¤Ï¡ÖËÍ¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°û¤ß²°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÏÊÆÊ¼¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÌõ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é1»þ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬²Î¤¦¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·CM¡Ö¼Â¸³¤¹¤ë¤¾¡ªAGC¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¹À¥¤¹¤º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤¬½é½Ð±é¡£3¿Í¤ÏAGC¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢AGC¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¡£¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëAGC¤ÎÁÇºà¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¡¢¼Â¸³¤ËÄ©¤à¹À¥¤È¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë3¿Í¤¬ÈäÏª¤¹¤ëÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤ì¤Ë°ËÆ£¤Ï¡ÖËÍ¤Ï½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°û¤ß²°¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÏÊÆÊ¼¤ÎÊý¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÌõ¥¢¥×¥ê¤ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é1»þ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬²Î¤¦¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£