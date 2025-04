ニューカッスル・ユナイテッドは今夏新たなストライカーを獲得するようだ。



『ĽÉQUIPE』によると、ニューカッスルは今夏の移籍市場でストラスブールに所属する22歳のオランダ人FWエマニュエル・エメガの獲得に動く可能性があるという。



現在22歳のエメガは2023年7月にストラスブールに加入すると、デビューシーズンから8ゴールを記録するなど存在感を発揮。今季はさらにその活躍に磨きがかかっており、ここまではラ・リーガで25試合に出場し、13ゴール2アシストと圧巻の活躍している。





@04Andrey

Ema Emegha



We are loving this goal from #OMRCSA yesterday pic.twitter.com/2ZgXY9dLg5