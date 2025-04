GLAYが本日4月23日、デビュー30周年記念となるベストアルバム『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』、『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』2タイトルを同時リリースした。今作は「あなたとGLAYで創る」をテーマに、ファンによる総数65,260票から決められたオールタイムベスト。現在投票してくれた際に登録してもらったニックネームを使用した、感謝の気持ちを込めたキービジュアルも公開中。ジャケ写にも使用されているビジュアルを、全てファンネームで構成しており、ぜひ拡大して細部をチェックしてもらいたい。

GLAY DRIVE MUSEUM & CAFE開催記念 展示吊りフラッグ プレゼントキャンペーン

対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で展示したフラッグを各メンバー3名様、合計12名の方へプレゼントいたします。

※吊りフラッグの展示はGLAY DRIVE MUSEUM 開催期間に準じます。



GLAY DRIVE MUSEUM(1階)開催期間:2025年4月25日(金)〜5月2日(金)

GLAY DRIVE CAFE(7階)開催期間:2025年4月25日(金)〜5月18日(日)



《応募要項》

応募用紙配布期間中にSHIBUYA TSUTAYAで開催の GLAY DRIVE MUSEUM & CAFE (1階・7階)にて対象商品を1点ご購入につき1枚、応募コードを記載した専用WEBページのご案内用紙をお渡しいたします。

専用応募ページにてご希望のメンバーの絵柄を選んで、ご応募ください。

応募終了後、当選者の方に吊りフラッグを発送いたします。

当選は発送をもって当選通知とさせていただきます。

『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00067

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00066

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00065



【CD収録】

Disc1 14曲

1.pure soul

2.BELOVED

3.BEAUTIFUL DREAMER

4.春を愛する人

5.SOUL LOVE

6.つづれ織り 〜so far and yet so close〜

7.生きてく強さ

8.HOWEVER(再録)

9.都忘れ

10.Winter,again

11.SAY YOUR DREAM

12.グロリアス

13.May Fair

14.嫉妬 (KURID/PHANTOM mix)

・Disc.2 14曲

1.MIRROR

2.軌跡の果て

3.BE WITH YOU

4.ずっと2人で・・・

5.SPECIAL THANKS

6.STREET LIFE

7.Missing You

8.誘惑

9.生きがい

10.彼女の"Modern・・・"

11.LAYLA

12.月に祈る

13.ANSWER(再録)

14.千ノナイフガ胸ヲ刺ス



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY DRIVE 1993〜2026 Talk Session

GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

・Romance Rose

・V.



【封入特典】

入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』



発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST

(2CD):3500円+税 / PCCN.00070

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00069

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00068



【CD収録】

Disc1

1.疾走れ!ミライ

2.シキナ

3.Bible

4.Eternally

5.Satellite of love

6.あなたといきてゆく

7.Beautiful like you

8.さよならはやさしく

9.Buddy

10.海峡の街にて

11.はじまりのうた

12.BRIGHTEN UP

13.MUSIC LIFE

14.Precious

15.COLORS

16.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / BUNNY Remix

・Disc2 16曲

1.BETTY BLUE

2.HEROES

3.祝祭

4.BLEEZE

5.DIAMOND SKIN

6.lifetime

7.Only One,Only You

8.BAD APPLE

9.Chelsea

10.会心ノ一撃

11.運命論

12.the other end of the globe

13.Supernova Express 2016

14.悲願

15.BYE BYE LOVE Demo

16.会心ノ一撃(Canblaster Remix)



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

悲願 Music Video



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

G-DIRECT限定盤『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円+税 / LSGC-0012



【CD収録内容】

・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)

・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)



【Blu-ray収録内容】

・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session

・「タイトル未定」Music Video

・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13

・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

「Romance Rose」

「V.」

・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome

「pure soul」

「月に祈る」

・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>

2025年

5月31日(土) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月1日(日) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月8日(日) 京セラドーム大阪 開場14:00・開演16:00



チケット料金:

S席 \12,000 (税込)

A席 \9,000 (税込)

※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要

そして兼ねてより話題となっていたアルバム収録されている「悲願 GLAY feat.小田和正」のMVも公開された。このMVは小田和正とのレコーディング風景をベースに制作されており、曲の持つ神秘的な空気感を放つ作品に仕上がっている。TERUが心より尊敬するボーカリストでもある小田和正との“悲願”が叶った瞬間を映像からも感じとれるだろう。加えて今作にはGLAYのメジャーデビュー曲「RAIN」の原型である「JULIA」もストリーミングにて収録されている。このデモをYOSHIKI(X-JAPAN)が見出し自身でプロデュースし、当時話題となった。今回収録される「JULIA」はそのデモテープをGLAYのサポートキーボーディスト・村山☆潤がボーカルデータをトリミング、そしてアレンジを行い、現在のGLAYの演奏データと掛け合わせ1993年から2025年をつなぐ1曲に仕上げた。『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』に同梱されるブックレットのQRコードを読み取ると試聴可能となり、時代を超えたマッシュアップを体験してほしい。また屋外展開や施策も行われており、『GLAY×GiGOキャンペーン』の一環として、GLAY仕様のアドトラックやGiGO池袋1号館での屋外広告掲載、4月25日からはSHIBUYA TSUTAYAでスタートするGLAY DRIVE MUSEUM & CAFEを記念して、ベストアルバム購入者対象で展示したフラッグを計12名に抽選プレゼントする施策も決定している。◾︎「あなたとGLAYで創る」DRIVE発売記念キービジュアル