「Evertop」は1983年に登場したIBM製PC「IBM PC XT」をエミュレートした携帯型PCで、DOSや初期のWindowsなどを動作させられます。また、電子ペーパーを採用することで高い省電力性能を実現しているほか、背面に充電用のソーラーパネルも搭載しています。開発者のエリック・ジェノット氏は「バッテリー切れを心配することなく無限に使える」とアピールしています。

GitHub - ericjenott/Evertop: E-ink IBM XT clone with solar power, ultra low power consumption, and ultra long battery life.https://github.com/ericjenott/EvertopEvertopの見た目はこんな感じ。ディスプレイは5.83インチの電子ペーパーで、解像度は648×480ピクセルです。プロセッサはESP32を搭載しており、DOSやMINIXが動作するほか、バージョン3.0までのWindowsも実行できます。駆動時間は200時間〜500時間で、数千時間の連続駆動を目指して低消費電力な電子書籍リーダーシステムを開発中とのこと。背面のスタンドを立てて使うことも可能。スタンドにはソーラーパネルが付いています。晴れた日なら1時間の充電で10〜50時間連続駆動できるほどの電力を蓄えられます。また、側面にはUSBポートやPS/2ポート、シリアルポート、ヘッドホンジャック、イーサネットポートを搭載しています。また、スピーカーも内蔵しているほか、Wi-Fiを使ったインターネット接続も可能です。EvertopでWindowsを起動してMinesweeperをプレイする様子を記録した動画が以下。電子ペーパーのリフレッシュレートが低めなので操作に対して画面表示が遅れていますが、プレイ自体はできています。Minesweeper on Windows - YouTubeDOOMもプレイ可能です。Doom - YouTubeジェノット氏は、Evertopからキーボードやソーラーパネルを省いて小型化した「Evertop Min」も開発しています。Evertopのソースコードや配線図などは以下のリンク先で公開されています。GitHub - ericjenott/Evertop: E-ink IBM XT clone with solar power, ultra low power consumption, and ultra long battery life.https://github.com/ericjenott/Evertop