¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊåà¥×¥íºÇÃÙ£±¹æá¤¬·è¾¡ÃÆ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¡¢±äÄ¹£±£°²ó¤Ë·è¾¡¤Îº£µ¨£±¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£³¡½£²¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é£²£°»î¹çÌÜ¡¢£¸£µÂÇÀÊÌÜ¤ËÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¡£¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤éºÇ¤âÃÙ¤¤¥·¡¼¥º¥ó£±¹æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¿¹²¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢ÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ£±£°²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁê¼ê£¶ÈÖ¼ê¡¦»³ºê¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ä³°´ó¤êÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊºÇÁ°Îó¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Öº£¤Þ¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«º£ÅÙ¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Ä¹¤¯ºå¿À¤ÎÃæ¼´¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿»³ºê¤È¤Ï¥×¥íÄÌ»»£±£³ÂÇÀÊ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡ÖÁÀ¤¤µå¤È¤«¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤äÇÛµå¡¢¹Í¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤¿¡£½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆñÅ¨¤òºÇ¹â¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÂç»³¤Î£±¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«ÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¡£ÊÌ¤Ë²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼çË¤¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢¾¡¤Ç£²°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂç¤Î¡Ö£³¡×¡£Ç´¤ê¾¡¤Á¤Ç¥Ó¥¸¥¿¡¼£±£°¾¡£±ÇÔ¤È³°ÊÛ·Ä¤Ö¤ê¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£