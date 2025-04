東京ディズニーリゾートでは7月2日から9月15日までの期間中、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント<サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort>を開催する。2025年は、Mrs. GREEN APPLEが担当する同スペシャルイベントのテーマソングとともに楽しめる夏限定のコンテンツも登場。これにともなって本日4月23日、千葉・東京ディズニーシー・ホテルミラコスタにて記者発表会が実施された。



■<Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』>



2025年6⽉18⽇(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open14:30 / start16:00 ※21:30終演予定

▼チケットVIP SEAT:35,000円 (税込) ※公演当日ドレスコードあり

SS指定席:20,000円 (税込)

S指定席:15,000円 (税込)

出演者:Mrs. GREEN APPLE / ATEEZ / ⽇向坂46 / HY / LE SSERAFIM / M!LK / My Hair is Bad / the engy / TOMOO

※表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順

主催:Project-MGA

企画・制作:Wonder Live Inc.

運営:SOGO TOKYO

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

特設サイト:https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony

■『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』



2025年7月8日(火)リリース

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)】

UPCH-29493 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回生産限定盤(CD+DVD+GOODS)】

UPCH-29494 19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

・CD『10』

・Blu-ray「Studio Session Live #4」

・2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」

・MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット

※「MAGICAL CODE」配布対象



●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット詳細

・『10』LPサイズフォトポスター (19枚)

・『10』ゲームシャツ (ワッペン10種付き)

・『10』CDディスプレイスタンド

・『10』スラップ式ラバーバンド

・『10』レンチキュラーフォトカード

・MGA Official Light Stick ミニチュア -MGA MAGICAL 10 YEARS ver.-

※『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』を確実に入手したい方は、2025年3月25日(火)までのご予約をお勧めいたします。





●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー+A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード:カトラリーセット+A3クリアポスター Type-B

・HMV:コンパクトミラー+A3クリアポスター Type-C

・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース+A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)+A3クリアポスター Type-D

・Amazon:アクリルコースター+A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス:スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング:マフラータオル+A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN:ステッカー+A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂:ステッカー+A3クリアポスター Type-I

・その他一般店:ステッカー+A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』



2025年7月8日(火)リリース

予約リンク:https://lnk.to/mga_10

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

UPCH-29495 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【初回限定盤(CD+DVD)】

UPCH-29496 3,700円(税抜) / 4,070円(税込)

※「MAGICAL CODE」配布対象

【通常盤(CD)】

UPCH-20693 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象

【MAGICAL PRICE盤(CD)】

UPCH-29497 1,800円(税抜) / 1,980円(税込)

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し(歌詞閲覧用QRコード付き) / 2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外

▼CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定

▼初回限定盤(Blu-ray, DVD)映像収録内容

<Studio Session Live #4>

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:タンブラー

・タワーレコード:カトラリーセット

・HMV:コンパクトミラー

・@Loppi:フレークシール(なりきり!からあげクン デザイン入り)付マルチケース

・TSUTAYA:A3クリアカレンダー (2025年7月〜)

・Amazon:アクリルコースター

・楽天ブックス:スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング:マフラータオル

・その他一般店:ステッカー

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日(火)リリース

予約リンク:https://lnk.to/mga_Harmony

【通常盤(Blu-ray)】

UPXH-20146 6,000円(税抜) / 6,600円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

【通常盤(2DVD)】

UPBH-20335/6 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)

※「MAGICAL CODE」対象外

▼収録内容

-Opening-

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

-Interlude-

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling

▼特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”



●チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE:A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード:A3クリアポスター Type-B

・HMV / @Loppi:A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA:A3クリアポスター Type-D

・Amazon:A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス:A3クリアポスター Type-F

・セブンネットショッピング:A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN:A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂:A3クリアポスター Type-I

・その他一般店:A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

■<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>

7月26日(土) 神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

7月27日(日) 神奈川・山下ふ頭特設会場

open15:30 / start18:00 / 終演予定21:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

▼販売席種:

・Ringo Jamシート:20,000円(税込) 特典グッズ付(ファンクラブ会員限定)+全来場者ノベルティ付

※Ringo Jamシートは「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。

・指定席:14,800円(税込)全来場者ノベルティ付

・ファミリーシート(着席指定):14,800円(税込) 全来場者ノベルティ付

https://mrsgreenapple.com/feature/anniversary_live

■デビュー10周年企画

▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定







関連リンク

◆Mrs. GREEN APPLE 10YEARS 特設サイト

◆<CEREMONY>特設サイト

◆ベストアルバム『10』特設サイト

◆『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook

◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP

◆大森元貴 オフィシャルInstagram

◆若井滉斗 オフィシャルInstagram

◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram

Mrs. GREEN APPLEは<MGA MAGICAL 10 YEARS>と銘打って、MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』を7月8日にリリースするほか、自身最大規模の10万人動員野外ライブ<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜>開催、全国の商業施設とのコラボレーション<MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK>実施など、かつてないスケールでアニバーサリーイヤーを駆け抜けている。そして自身の結成記念日でもある本日4月23日、東京ディズニーリゾートとのコラボレーションを新たに発表した。東京ディズニーリゾートでは7月2日から9月15日まで<サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resorts>と題し、今年も夏のスペシャルイベントを開催する。夏限定の一部のコンテンツのテーマソングをMrs. GREEN APPLE が手がけることが明らかとなった。東京ディズニーリゾートのアトラクションで日本人アーティストの楽曲が起用されるのは初。彼らの曲とコラボするコンテンツのひとつは、東京ディズニーランドの「ベイマックスのハッピーライド」で、6曲のオリジナルソングに新たな楽曲が加わることに。また、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで新たに実施される「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」でもミセスのアップテンポの曲が聴けることになる。プライベートでメンバー一緒にディズニーリゾートに遊びに来たこともあるという大森元貴(Vo, G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key)は日本人アーティスト初のコラボを受けて終始笑顔で会見に臨んでいた。以下に、記者会見当日のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆──みなさんは以前から3人でもパークに遊びにいらっしゃっていたと伺いました。来園の思い出やパークでのエピソードをお願いします。大森:東京ディズニーリゾートは小さい頃から大好きですよね。藤澤:うん。大森:僕らの世代だと、もの心つく頃には当たり前に存在してくれてましたからね。メンバー全員でプライベートで遊びに行く場所がディズニーでした。藤澤:それこそ僕は誕生日にメンバーに連れてきてもらって、バースデーシールを貼ってもらって、キャストのみなさんにお祝いしていただいた楽しい思い出があります。大森:若井は行くとずーっと乗ってる乗り物がありますよね。若井:そうなんです。僕が一番好きなアトラクションは「インディ・ジョーンズ・アドベンチャー」なんですが、ディズニーシーに行ったら必ず乗ります。1日3回乗ったこともあります(笑)。──連続で、ですか?若井:連続で。それぐらい大好きですね。──今回のディズニーリゾートのアトラクションとのコラボレーションは日本人アーティストでは初めてということですが、お話が来た時、大森さんはどういう気持ちでしたか?大森:日本人アーティスト初ということだったので、大変光栄です。お話を伺った時はホントに驚きだったよね。若井&藤澤:そうだね。大森:ビックリしましたね。まさか、自分たちの曲がアトラクションで流れるとは思ってもいなかったので、この上ない喜びで同時にすごく恐縮してます。多くの人に本当に愛されているアトラクションだと思いますので、大切にコラボレーションさせていただきたいと思っています。──コラボレーションに取り組むに当たって、カリフォルニアのディズニーランドやウォルト・ディズニー・イマジニアリングの本社も訪問されたと伺いました。いかがでしたか?藤澤:今年1月下旬にロサンゼルスに行って、本社を訪れさせていただいたんですが、ここから世界的な作品やキャラクターたちの数々が生まれていったんだなと感動しました。若井:パークのジオラマも見させていただいたんですが、建物だったり、植物の配置をものすごく細かく設定していることに驚きましたね。大森:今回、コラボレーションさせていただくに当たって現地のスタッフの方と楽曲のお話もさせていただきまして、コラボレーションに対する熱意を感じてホントにワクワクしました。本社にあるウォルトの部屋も拝見させていただき、その創造性を垣間見ることができて。その時の感動とイマジネーションを込めてウォルトへの最大級のリスペクトと愛情を持って、しっかりコラボさせていただきたいと強く感じました。──実際に行かれたからこそ、感じられることもありましたよね。今回、コラボレーションが実現するアトラクション「ベイマックス」のハッピーライドは見られましたか?若井:拝見させていただきました。ダンサブルな音楽が印象的で、アトラクションの通り、ハッピーな気分になりました。さまざまな楽曲が用意されていて、踊りたくなっちゃうようなアトラクションでしたね。──そこにみなさんの曲が加わって、何倍にも何百倍にもハッピーな気分になれること間違いなしですね。藤澤:僕もめちゃくちゃ楽しかったです。「ベイマックス」の映画がすごく好きなので、実際にケア・ロボットを目の当たりにして、アトラクションに乗る前はすごく興奮していました。そして、実際に体験してみると音楽に包まれてライドするアトラクションなんだなと強く感じました。ゲストのみなさんもすごくテンションが高くて、作品もアトラクションもすごく愛されているんだなと思いました。大森:実際に乗らせていただきまして、音楽、照明、本当に「ベイマックス」の世界観を堪能させていただきました。昼間も素敵なんですが、夜のシチュエーションも違った表情で、照明がとても綺麗で、全然、違った楽しみ方ができるなと思いましたね。テンションが上がるというか、自然と笑みがこぼれる。そんな幸せな気持ちになれるんですね。もう、あれは音楽体験だね。若井&藤澤:そうだね。──そして、今朝、3人でパークにも行かれたそうですが、今日はバンドの結成記念日でもあるそうですね。そんな特別な日のパークはいかがでしたか?大森:やっぱりドキドキしましたね。日本人アーティスト初のコラボレーションということもあって、何にも例えられないドキドキワクワクを感じながら今日を迎えました。でも、やっぱり、いつ来てもディズニーリゾートはいいですね。楽しいし、テンションが上がるなって。本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。◆ ◆ ◆Mrs. GREEN APPLEは7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で自身史上最大規模となるライブを開催することも決定している。今年は彼らとJAM’Sにとって一生、忘れられない特別な夏になりそうだ。