¡Ö°û¤ß¤¹¤®¤¿¤«¡ª¡©¡×¹õÌÚ·¼»Ê¡¢ºÊ¤Î¥Î¥ê¥Î¥êÄÌ¶Ð»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¸µEXILE¤Î¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤Ï4·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤äµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆ°¤¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎµÜºêÎï²Ì¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ì¡¢¤ì¤¤¤«¤µ¤ó°û¤ß¤¹¤®¤¿¤«¡ª¡©¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤Ç¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡¡¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ê¥º¥à´¶¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤ä¤ó¡×¡Ö²¿¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤Ï¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó´¿´î¤ÎµÜºêÎï²Ì¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥ê¥º¥à´¶¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½Ð¼Ò¡¡¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÌ¶Ð¤Î»ÅÊý¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ°²è¤ò1ËÜºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¹õÌÚ¤µ¤ó¡£µÜºê¤µ¤ó¤Î½Ð¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡·ùÎÉ¤¯¡¢·Ú²÷¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»Ñ¤Ç¤¹¡£¡ÖÂçÂÎ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¶À¤ÎÁ°¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎµÜºê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡ÈË½Ïª¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¤´µ¡·ù¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡¡#ºÊ¤Ïµ¢¹ñ»Ò½÷¡¡#ºÊ¤Î´Ñ»¡Æüµ¡×¤Ê¤É¤ÈÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤¬ÇúÈ¯20ÉÃÁ°¡×7Æü¤Ë¤Ï¡ÖºÊ¤¬ÇúÈ¯20ÉÃÁ°¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¡£»Å»ö¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤µ¤ó¤Ë¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯À¼³Ý¤±¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¹¤´¤¯´°àú¼çµÁ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¿Í´Ö¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï½ÐÍè¤ë¸Â¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÃËÀ¤ß¤ó¤Ê¥±¥¤¥¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)