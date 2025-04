ビューティフルピープル“クリア素材”のレザー質感カラフルウォレット、カードケースやトートバッグも

ビューティフルピープル(beautiful people)の2025年夏コレクションから、新作ウォレット&バッグが登場。ビューティフルピープル直営全店ほかで発売。

ビューティフルピープルの“スケルトン”サードウォレット

ビューティフルピープルの新作ウォレットは、まるでスーベニアのような感覚で楽しめる遊び心あふれるデザイン。シアーやメッシュ、ビニールなど、透明感のある素材を用いて、あえて中身の紙幣やコインが透けて見えるように仕上げた。

レザー風のクロコダイル加工など

ユニークなのは、長きにわたりレザー製の財布が主流とされてきたことにちなみ、レザーを彷彿とさせる加工を施していること。レザーの中でも高級とされるクロコダイル、そしてブランドのアイコンでもあるライダースジャケットに採用しているレザーのシボ感などを、エンボス加工で表現している。

そのカラフルな色使いもポイント。サックスブルーやピンク、レッドなど、パッと目を惹く4色が揃う。カードケースや二つ折り財布など、スリムなシルエットで嵩張らずに使用できるのが嬉しい。二つ折り財布のコインポケット口には、フリーザーバッグの特徴である圧着式のジップシールをあしらった。

トートバッグも

また、ウォレットとあわせて使用したいトートバッグも用意。暑い夏に向けて、涼やかな財布やバッグに新調してみては。

【詳細】

ビューティフルピープル 2025年夏 新作アイテム

取扱店舗:ビューティフルピープル⻘⼭店・伊勢丹新宿店・ 渋⾕パルコ・阪急うめだ店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店、公式オンラインショップ

価格:

・nothing to hide vinyl card case 8,800円

・nothing to hide vinyl wallet 14,300円

・nothing to hide vinyl tote bag 19,800円

カラー共通:サックスブルー、ブラック、ピンク、レッド

