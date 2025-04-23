°Ë½¸±¡¸÷¡¢ÆüËÜ°ì·ù¤ï¤ì¤¿·Ý¿Í¤Î¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¤Ë´¶Æ°¡Ö20Ç¯Á°¤Ê¤éÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°Ë½¸±¡¸÷¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¸ø¼° TV TOKYO¡×¤Ë½Ð±é¤¤¤·¡¢¤¢¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¡ÈÊú¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË1°Ì¡É¤«¤é¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂçÌö¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÀÎ¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¿ÍÁ´°÷¤Ë²¥¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¿¿Í¤¬¤µ¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡È¤½¤ó¤Ê²¶¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¡¢¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£°Ë½¸±¡¤¯¤ó¡É¤Ã¤Æ¡£Ëè²ó¡Ø½¼ÅÅÎ¹¡Ù¤Ç¤â¡ÈÌ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«?¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Ï¡Ö20Ç¯Á°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç²¿ËÜ¤âÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤È¹¾Æ¬¡Ê2:50¡Ë¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£