ニューシングル「encore」



2025年5月28日発売■初回限定盤1[CD+Blu-ray]LCCA-6196/7 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)[CD+DVD] LCCA-6198/9 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)CD:M1. encore (カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」主題歌)作詞:YUUKI SANO 作曲:YUUKI SANO, 花村智志 編曲:花村智志, E&MM2. SUPER CRUISINʼ作詞:サーヤ 作曲:サーヤ, Shin Sakiura 編曲:Shin SakiuraM3. Step by step(初回限定盤1 のみ収録)作詞:大原拓真(Penthouse) 作曲:浪岡真太郎(Penthouse) 編曲:遠藤ナオキ, 浪岡真太郎(Penthouse)Blu-ray/DVD:「encore」 Music Video & Making「Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY ~Opening Part~」■初回限定盤2[CD+Blu-ray]LCCA-6200/1 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)[CD+DVD] LCCA-6202/3 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)CD:M1. encoreM2. SUPER CRUISINʼM3. 未来線(初回限定盤2 のみ収録)作詞:辻村有記 作曲:辻村有記, 伊藤賢 編曲:辻村有記, 伊藤賢Blu-ray/DVD:「SUPER CRUISINʼ」 Music Video & Makingバラエティ企画映像■JUMPremium BOX 盤(完全生産限定盤)[CD+GOODS]LCCA-6204 ￥2,750(税抜価格 ￥2,500)CD:M1. encoreM2. SUPER CRUISINʼ封入グッズ:Hey! Say! JUMP オリジナル・トートバッグ ~encore~■通常盤[CD]LCCA-6205 ￥1,320(税抜価格 ￥1,200)CD:M1. encoreM2. SUPER CRUISINʼM3. ラブレター(通常盤のみ収録)作詞:岡田一成 作曲:岡田一成, RUSH EYE 編曲:RUSH EYEM4. MATSURI☆FEVER(通常盤のみ収録)作詞:MUTEKI DEAD SNAKE 作曲:MUTEKI DEAD SNAKE, 児山啓介 編曲:児山啓介M5~8. M1~M4.のオリジナル・カラオケ★先着購入特典通常盤をご購入の方に先着で『めじるし“!”マークチャーム』をプレゼントいたします