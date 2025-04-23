Hey! Say! JUMP、“平成”を感じさせるポップでキュートな 「SUPER CRUISIN’」MV公開
Hey! Say! JUMPが5月28日に発売するニューシングル「encore」より、 先行配信中のカップリング曲 「SUPER CRUISIN’」のMVが公開された。
◆「SUPER CRUISIN’」MV
本楽曲は、ラランド・ サーヤが作詞作曲を担当。 Hey! Say! JUMPらしからぬアッパーなヒップホップチューンで、 平成から令和へ、時代の荒波をスーパーマイペースに乗りこなしてきたHey! Say! JUMPのグループとしてのしなやかな強さ・魅力を歌った1曲。
この撮影が行われた日は3月にもかかわらずまさかの大雪だったが、驚きながらも夕方には晴れるという強運ぶりを発揮。 寒さも感じないほど、心躍り、自然と笑みが溢れるMVに仕上がった。MVでは味わえない雪の日のメンバーの様子は、「encore」初回限定盤2に収録される「SUPER CRUISIN’」メイキングにて。
ニューシングル「encore」
■初回限定盤1
[CD+Blu-ray]LCCA-6196/7 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
[CD+DVD] LCCA-6198/9 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
CD:
M1. encore (カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」主題歌)
作詞:YUUKI SANO 作曲:YUUKI SANO, 花村智志 編曲:花村智志, E&M
M2. SUPER CRUISINʼ
作詞:サーヤ 作曲:サーヤ, Shin Sakiura 編曲:Shin Sakiura
M3. Step by step(初回限定盤1 のみ収録)
作詞:大原拓真(Penthouse) 作曲:浪岡真太郎(Penthouse) 編曲:遠藤ナオキ, 浪岡真太郎(Penthouse)
Blu-ray/DVD:
「encore」 Music Video & Making
「Hey! Say! JUMP Special Live 2024-2025 JUMPARTY ~Opening Part~」
■初回限定盤2
[CD+Blu-ray]LCCA-6200/1 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
[CD+DVD] LCCA-6202/3 ￥1,980(税抜価格 ￥1,800)
CD:
M1. encore
M2. SUPER CRUISINʼ
M3. 未来線(初回限定盤2 のみ収録)
作詞:辻村有記 作曲:辻村有記, 伊藤賢 編曲:辻村有記, 伊藤賢
Blu-ray/DVD:
「SUPER CRUISINʼ」 Music Video & Making
バラエティ企画映像
■JUMPremium BOX 盤(完全生産限定盤)
[CD+GOODS]LCCA-6204 ￥2,750(税抜価格 ￥2,500)
CD:
M1. encore
M2. SUPER CRUISINʼ
封入グッズ:
Hey! Say! JUMP オリジナル・トートバッグ ~encore~
■通常盤
[CD]LCCA-6205 ￥1,320(税抜価格 ￥1,200)
CD:
M1. encore
M2. SUPER CRUISINʼ
M3. ラブレター(通常盤のみ収録)
作詞:岡田一成 作曲:岡田一成, RUSH EYE 編曲:RUSH EYE
M4. MATSURI☆FEVER(通常盤のみ収録)
作詞:MUTEKI DEAD SNAKE 作曲:MUTEKI DEAD SNAKE, 児山啓介 編曲:児山啓介
M5~8. M1~M4.のオリジナル・カラオケ
★先着購入特典
通常盤をご購入の方に先着で『めじるし“!”マークチャーム』をプレゼントいたします
関連リンク
◆Hey! Say! JUMP オフィシャルTikTok