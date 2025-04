My Hair is Badの新曲「愛着」が本日4月23日に配信リリースされた。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開となった。<ファイヤーホームランツアー>は2024年7月リリースの6thフルアルバム『ghosts』を引っ提げて敢行した全26ヵ所28公演の全国ツアーだ。ファイナル公演となった2025年1月4日および5日のさいたまスーパーアリーナ2DAYSは、コロナ禍前の2019年以来となるアリーナスタンディング公演で、2日間で4万人を動員した。

2025年6月25日発売【Blu-ray】UPXH-20148 / \6,380(tax in)【2DVD】UPBH-20338-9 / \5,500(tax in)予約リンク:https://lnk.to/mhib_fht0625●収録内容 ※2形態共通▼Blu-ray一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ /味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサスMy Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像▼DVD[DISC 1]一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ / 味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサス[DISC 2]My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像●チェーン別店舗特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:ラバータオルホルダー・TOWER RECORDS:スマホサイズステッカー・セブンネットショッピング:マルチショルダーバッグ・楽天ブックス:フォンタブ・Amazon:ビジュアルシート・その他全国CDショップ、ECサイト/先着特典:A4ポスター※特典画像は後日解禁いたします。※特典は先着となり数に限りがございます。

