My Hair is Bad、新曲「愛着」MVに俳優の井之脇海
My Hair is Badの新曲「愛着」が本日4月23日に配信リリースされた。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開となった。
◆My Hair is Bad 動画 / 画像
＜ファイヤーホームランツアー＞は2024年7月リリースの6thフルアルバム『ghosts』を引っ提げて敢行した全26ヵ所28公演の全国ツアーだ。ファイナル公演となった2025年1月4日および5日のさいたまスーパーアリーナ2DAYSは、コロナ禍前の2019年以来となるアリーナスタンディング公演で、2日間で4万人を動員した。
なお、My Hair is Badは4月26日の栃木公演から７年ぶりとなる全国ホールツアーをスタートさせる。
■デジタルシングル「愛着」
配信リンク：https://lnk.to/mhib_Aichaku
■Live Blu-ray＆DVD『My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」2025.1.5 さいたまスーパーアリーナ』
【Blu-ray】UPXH-20148 / \6,380(tax in)
【2DVD】UPBH-20338-9 / \5,500(tax in)
予約リンク：https://lnk.to/mhib_fht0625
●収録内容 ※2形態共通
▼Blu-ray
一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ /味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサスMy Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像
▼DVD
［DISC 1］一母八花 / 鳩かもめ / ドラマみたいだ / 虜 / 太陽 / 星に願いを / 悲劇のヒロイン / 自由とヒステリー/ 結婚しようよ / 味方 / あかり / 真赤 / 告白 / ペガサス / ぶっこむ.com / フロムナウオン / 猫の耳 / 白春夢 / 思い出をかけぬけて / 時代 / 歓声をさがして / アフターアワー / 愛着 / 熱狂を終え / 噂 / 宿り / 夏が過ぎてく / ペガサス
［DISC 2］My Hair is Bad presents「ファイヤーホームランツアー」 さいたまスーパーアリーナ ドキュメント映像
▲Blu-ray
▲DVD
●チェーン別店舗特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ラバータオルホルダー
・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー
・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ
・楽天ブックス：フォンタブ
・Amazon：ビジュアルシート
・その他全国CDショップ、ECサイト/先着特典：A4ポスター
※特典画像は後日解禁いたします。
※特典は先着となり数に限りがございます。
■＜My Hair is Bad presents「シンパシーホームランツアー」＞
5月06日(火祝) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
5月08日(木) 青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戸市公会堂)
5月10日(土) 山形・希望ホール(酒田市民会館)
5月25日(日) 島根・島根県民会館 大ホール
5月27日(火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
6月06日(金) 愛媛・今治市公会堂
6月08日(日) 徳島・あわぎんホール(徳島県郷土文化会館)
6月21日(土) 金沢・本多の森北電ホール
6月26日(木) 長崎・長崎市民会館 文化ホール
6月28日(土) 宮崎・宮崎市民文化ホール
7月09日(水) 大阪・オリックス劇場
7月10日(木) 大阪・オリックス劇場
7月24日(木) 東京・国際フォーラムホールA
7月25日(金) 東京・国際フォーラムホールA
8月02日(土) 岐阜・岐阜市民会館大ホール
8月03日(日) 岐阜・岐阜市民会館大ホール
8月09日(土) 新潟・上越文化会館大ホール
8月10日(日) 新潟・上越文化会館大ホール
関連リンク
◆My Hair is Bad オフィシャルTwitter
◆My Hair is Bad オフィシャルInstagram
◆My Hair is Bad ユニバーサル ミュージック サイト