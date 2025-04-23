À¾Éð¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¡Ä¡¡À¾Àî°¦Ìé¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃÆ¤â¶õË¤¡¢¹¥Ä´¤Î¿û°æ¿®Ìé¤Ïº£µ¨½é¼ºÅÀ¤«¤é4¼ºÅÀ
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ5¡½2À¾Éð¡Ê23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ºòµ¨1¾¡11ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿àµ´Ìçá¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¤ÎÀ®Ä¹³ô¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Ç¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¤¬3²ó¤ËÊÑÄ´¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥½¥È¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢ÃæÂ¼¾©¤Ë¤ÏÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£¥Ý¥é¥ó¥³¤Ë¤Ï±¦µ¾Èô¡¢»ûÃÏ¤Ë¤ÏÍ··âÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°éÀ®½Ð¿È¤Ç¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£º£µ¨¤Ï½éÅÐÈÄ¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨0¡¦00¡¢2¾¡0ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇÃ»¤È¤Ê¤ë3²ó5°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û°æ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤º¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¼ºÅÀ¤ò1ÅÀ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡ÀïÅÐÈÄ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÀ¾Àî¤¬¼«¿È½é¤Î½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤È¤Ê¤ë1¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¡£ÃºÃ«¤â2²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤ò¹¶¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£