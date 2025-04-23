¡ÚÆÈ¼«¡ÛEU¡¢¥¦¥Ê¥®Á´¼ï¤Îµ¬À©Äó°Æ¸¡Æ¤¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ç
¡¡ÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÌîÀ¸À¸Êª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤òµ¬À©¤¹¤ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ò½ä¤ê¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬¡¢¿©ÍÑ¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤à¥¦¥Ê¥®ÎàÁ´¼ï¤òµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÄó°Æ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£11¡Á12·î¤Ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂè20²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ç²¾¤ËÄó°Æ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤ÎÍ¢Æþ¤äÎ®ÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾òÌó¤Ç¤ÏÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÀ¸Êª¤ò¡ÖÉÕÂ°½ñ¡×¤Ë·ÇºÜ¡£¡ÖÉÕÂ°½ñ1¡×¤Ï¾¦¶ÈÌÜÅª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤Ï¶Ø»ß¡¢¡ÖÉÕÂ°½ñ2¡×¤ÏÍ¢½Ð¹ñ¤Ëµö²Ä½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡£EU¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»º¤Î¥Ó¥«¡¼¥é¼ï¤Ê¤É°¡¼ï¤ò´Þ¤á¤¿Á´19¼ïÎà¤òÉÕÂ°½ñ2¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¡£À¸¤¤¿ÃÕµû¤Î¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¤äÀ®µû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ð¾Æ¤¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äó°Æ¼«ÂÎ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»Ä¤ë¤¬¡¢EU¤Ï6·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÊý¿Ë¤ò·è¤á¡¢Àµ¼°Äó°Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¾µÇ§¤Ë¤ÏÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤ÇÅêÉ¼¹ñ¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÀª¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£