ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶
22:30
ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
22:35
ウォラーFRB理事「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)
予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)
予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米新築住宅販売件数（3月）
予想 68.0万件 前回 67.6万件
予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
米住宅建築許可件数（確報値）（3月）
予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)
予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)
24日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:15
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「インフレ期の金融政策」出席
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演
3:35
ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント閉会挨拶
3:45
ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合「世界経済の不確実性：ユーロを守るための課題」講演
4:15
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席
4:45
チポローネECB理事、ブロック豪中銀総裁、IMF世銀春季会合で金融システムに関する討論会参加
7:30
ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）
G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）
米国ウクライナ英国フランス代表者がウクライナ和平巡り協議（ロンドン）ルビオ米国務長官出席
米主要企業決算
ボーイング、IBM、テキサスインスツルメンツ、AT＆T
※予定は変更されることがあります。
グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶
22:30
ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
22:35
ウォラーFRB理事「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)
予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)
予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米新築住宅販売件数（3月）
予想 68.0万件 前回 67.6万件
予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
時刻未定
米住宅建築許可件数（確報値）（3月）
予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)
予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)
24日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:15
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「インフレ期の金融政策」出席
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演
3:35
ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント閉会挨拶
3:45
ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合「世界経済の不確実性：ユーロを守るための課題」講演
4:15
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席
4:45
チポローネECB理事、ブロック豪中銀総裁、IMF世銀春季会合で金融システムに関する討論会参加
7:30
ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）
IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）
G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）
米国ウクライナ英国フランス代表者がウクライナ和平巡り協議（ロンドン）ルビオ米国務長官出席
米主要企業決算
ボーイング、IBM、テキサスインスツルメンツ、AT＆T
※予定は変更されることがあります。