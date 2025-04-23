ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶



22:30

ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶



22:35

ウォラーFRB理事「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）

予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)

予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)

予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)



23:00

米新築住宅販売件数（3月）

予想 68.0万件 前回 67.6万件

予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)



23:30

米週間石油在庫統計



時刻未定

米住宅建築許可件数（確報値）（3月）

予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)

予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)



24日

0:30

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）



2:00

米5年債入札（700億ドル）



2:15

ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「インフレ期の金融政策」出席



3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演



3:35

ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント閉会挨拶



3:45

ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合「世界経済の不確実性：ユーロを守るための課題」講演



4:15

レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席



4:45

チポローネECB理事、ブロック豪中銀総裁、IMF世銀春季会合で金融システムに関する討論会参加



7:30

ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）



IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）

G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）

G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）



米国ウクライナ英国フランス代表者がウクライナ和平巡り協議（ロンドン）ルビオ米国務長官出席



米主要企業決算

ボーイング、IBM、テキサスインスツルメンツ、AT＆T





※予定は変更されることがあります。

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