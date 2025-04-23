22:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、フィラデルフィア連銀主催イベント開会挨拶

22:30　
ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶

22:35　
ウォラーFRB理事「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）
予想　49.2　前回　50.2（製造業PMI・速報値)
予想　52.9　前回　54.4（非製造業PMI・速報値)
予想　51.2　前回　53.5（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米新築住宅販売件数（3月）
予想　68.0万件　前回　67.6万件
予想　0.7%　前回　1.8%（前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計

時刻未定
米住宅建築許可件数（確報値）（3月）
予想　148.2万件　前回　148.2万件（住宅建築許可件数)
予想　1.6%　前回　1.6%（住宅建築許可件数・前月比)

24日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

2:00　
米5年債入札（700億ドル）

2:15　
ベイリー英中銀総裁、国際金融協会（IIF）「インフレ期の金融政策」出席

3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
ブリーデン英中銀副総裁、インフレと金融政策について講演

3:35　
ムサレム・セントルイス連銀総裁「Fed Listens」イベント閉会挨拶

3:45　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、IMF世銀春季会合「世界経済の不確実性：ユーロを守るための課題」講演

4:15　
レーンECBチーフエコノミスト、国際金融協会（IIF）「移行期における成長促進」出席

4:45　
チポローネECB理事、ブロック豪中銀総裁、IMF世銀春季会合で金融システムに関する討論会参加

7:30　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、FRBのバランスシートについて講演（質疑応答あり）

IMF世銀春季会合（ワシントン、～26日）
G20財務相中銀総裁会議（ワシントン、24日まで）
G7財務相中銀総裁会議（ワシントン）

米国ウクライナ英国フランス代表者がウクライナ和平巡り協議（ロンドン）ルビオ米国務長官出席

米主要企業決算
ボーイング、IBM、テキサスインスツルメンツ、AT＆T


※予定は変更されることがあります。