¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥·¡¼¥º¥ó2ÇÛ¿®¡¡¿®»Ò¡õ¤è¤¸¤ç¤¦¤âÅÐ¾ì
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù(Ëè½µ¿åÍË19:00¡Á)¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤¬23Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å(¢¨ÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï19:00¡Á)¤Ë¡¢¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¸ø¼°YouTube¡×¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¸ø¼°TikTok¡×¤ÇÁ´5ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥·¡¼¥º¥ó2
¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¤Ï¡¢1·î8Æü¤Î3»þ´ÖSPÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í! ¤ª¤â¤·¤íÀéµÒËüÍè¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¤¬Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢SNS¤Î¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ6ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢4·î¤Ë¤Ï¡ÖÌ¡²è¡§µþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¤È¤·¤Æ·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¸¡¼¥ó¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÏ¢ºÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ïµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤Î¤´³ØÍ§¡¦¿®»Ò¤ª¾îÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼¹»ö¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¼¹»ö¤â½éÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡ÖWONDA¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤â¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
À©ºî¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤Ë°ú¤Â³¤¡¢9¤«·î¤Ç8²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡ØËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëQREATION¤¬Ã´Åö¡£¥®¥ã¥ë¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¼¹»ö¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¿·¥¥ã¥é2¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ìÁª¼ê¸¢¡×¤¬Éü³è¡£¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Î¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¡¢¸å¤í¤«¤éÃ¯¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤âÍµÈ¹°¹Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¥Ò¥É¤¹¤®¤Ê¤ê¤¤êÏ¢È¯¤ÎÃæ¡¢ÂçÊª¤´ËÜ¿Í¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëQREATION¤Ï¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¶ËÜÏÂÌÀ»á¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¹Åý³ç¡¿¼èÄùÌò¤ò¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÆ±Ê·½Í¤»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿CEO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¦¥·¡¼¥º¥ó2
¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×¤Ï¡¢1·î8Æü¤Î3»þ´ÖSPÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¨¶½ÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í! ¤ª¤â¤·¤íÀéµÒËüÍè¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¤¬Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¡£ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ïµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤Î¤´³ØÍ§¡¦¿®»Ò¤ª¾îÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼¹»ö¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¼¹»ö¤â½éÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡ÖWONDA¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡×½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤â¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
À©ºî¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤Ë°ú¤Â³¤¡¢9¤«·î¤Ç8²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡ØËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëQREATION¤¬Ã´Åö¡£¥®¥ã¥ë¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¼¹»ö¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¿·¥¥ã¥é2¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ìÁª¼ê¸¢¡×¤¬Éü³è¡£¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Î¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¡¢¸å¤í¤«¤éÃ¯¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤âÍµÈ¹°¹Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¥Ò¥É¤¹¤®¤Ê¤ê¤¤êÏ¢È¯¤ÎÃæ¡¢ÂçÊª¤´ËÜ¿Í¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëQREATION¤Ï¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¶ËÜÏÂÌÀ»á¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¹Åý³ç¡¿¼èÄùÌò¤ò¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÆ±Ê·½Í¤»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿CEO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì