１回無死、周東は三塁内野安打を放つ（撮影・栗木一考）

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１回無死、周東は三塁内野安打を放つ（撮影・栗木一考）
１回無死、周東は三塁内野安打を放つ（撮影・栗木一考）
１回無死、三塁内野安打で一塁に駆け込む周東（撮影・佐藤雄太朗）
１回１死三塁、栗原の適時二塁打で生還し出迎えを受ける周東（撮影・栗木一考）
１回無死、オリックスのリクエストで映像を確認する周東（左）（撮影・佐藤雄太朗）
４回２死一、二塁、周東は左中間へ２点適時三塁打を放つ（撮影・栗木一考）
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６回２死三塁、脚に死球を受け、倒れ込む周東（撮影・栗木一考）
６回２死三塁、脚に死球を受ける周東（撮影・栗木一考）
６回２死三塁、脚に死球を受け、転倒する周東（撮影・栗木一考）
６回２死三塁、脚に死球を受けた周東（撮影・栗木一考）
６回２死三塁、脚に死球を受ける周東（撮影・佐藤雄太朗）
６回２死三塁、死球を受け脚を押さえる周東（右）（撮影・栗木一考）
６回２死三塁、脚に死球を受け、支えられてベンチに戻る周東（右から２人目）（撮影・栗木一考）
６回２死三塁、ベンチ裏に下がる周東に代走を送る小久保監督（右）（撮影・佐藤雄太朗）
ランニングで汗を流すモイネロ（撮影・佐藤雄太朗）
杉山と話し込む倉野コーチ（撮影・佐藤雄太朗）
入念にトレーニングをする東浜（撮影・佐藤雄太朗）
トレーニングをする有原（撮影・佐藤雄太朗）
セレモニアルピッチを行ったおさるのジョージ（撮影・栗木一考）
両チームスタメン（撮影・栗木一考）
メンバー表交換を終え、ベンチへ引き揚げる小久保監督（撮影・栗木一考）
オリックス戦に先発した上沢（撮影・栗木一考）
１回１死三塁、栗原は左翼線へ適時二塁打を放つ（撮影・栗木一考）
１回１死三塁、栗原は左翼線へ適時二塁打を放つ（撮影・栗木一考）
２回無死、柳町は右翼席に１号ソロを放つ（撮影・栗木一考）
２回無死、柳町は１号ソロを放ち笑顔で生還（撮影・栗木一考）
２回無死、柳町は１号ソロを放ち出迎えを受ける（撮影・栗木一考）
１回１死一、二塁、右前打を放つ中村（撮影・佐藤雄太朗）
１回１死満塁、二ゴロ併殺に倒れた石塚（撮影・佐藤雄太朗）
３回２死三塁、オリックス・西川を三邪飛に打ち取り、グラブをたたく上沢（撮影・佐藤雄太朗）
４回２死一、二塁、海野は左前適時打を放つ（撮影・栗木一考）
４回２死一、二塁、左前適時打を放つ海野（撮影・佐藤雄太朗）
６回無死一塁、柳町は右中間へ適時二塁打を放つ（撮影・栗木一考）
７回、２番手で登板する藤井（撮影・栗木一考）
６回無死一塁、右中間へ適時二塁打を放つ柳町（撮影・佐藤雄太朗）
８回、３番手で登板する杉山（撮影・栗木一考）
オリックスに勝利し、タッチを交わすソフトバンクの選手たち（撮影・佐藤雄太朗）

 