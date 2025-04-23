ニューストップ > スポーツニュース > 周東佑京が連続安打タイ記録も…死球退場、また激震【4.23ソフトバン… 周東佑京が連続安打タイ記録も…死球退場、また激震【4.23ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 周東佑京が連続安打タイ記録も…死球退場、また激震【4.23ソフトバンクーオリックス戦ハイライト】 2025年4月23日 20時8分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全38枚) １回無死、周東は三塁内野安打を放つ（撮影・栗木一考）１回無死、周東は三塁内野安打を放つ（撮影・栗木一考）１回無死、三塁内野安打で一塁に駆け込む周東（撮影・佐藤雄太朗）１回１死三塁、栗原の適時二塁打で生還し出迎えを受ける周東（撮影・栗木一考）１回無死、オリックスのリクエストで映像を確認する周東（左）（撮影・佐藤雄太朗）４回２死一、二塁、周東は左中間へ２点適時三塁打を放つ（撮影・栗木一考）６回２死三塁、脚に死球を受け、倒れ込む周東（撮影・栗木一考）６回２死三塁、脚に死球を受ける周東（撮影・栗木一考）６回２死三塁、脚に死球を受け、転倒する周東（撮影・栗木一考）６回２死三塁、脚に死球を受けた周東（撮影・栗木一考）６回２死三塁、脚に死球を受ける周東（撮影・佐藤雄太朗）６回２死三塁、死球を受け脚を押さえる周東（右）（撮影・栗木一考）６回２死三塁、脚に死球を受け、支えられてベンチに戻る周東（右から２人目）（撮影・栗木一考）６回２死三塁、ベンチ裏に下がる周東に代走を送る小久保監督（右）（撮影・佐藤雄太朗）ランニングで汗を流すモイネロ（撮影・佐藤雄太朗）杉山と話し込む倉野コーチ（撮影・佐藤雄太朗）入念にトレーニングをする東浜（撮影・佐藤雄太朗）トレーニングをする有原（撮影・佐藤雄太朗）セレモニアルピッチを行ったおさるのジョージ（撮影・栗木一考）両チームスタメン（撮影・栗木一考）メンバー表交換を終え、ベンチへ引き揚げる小久保監督（撮影・栗木一考）オリックス戦に先発した上沢（撮影・栗木一考）１回１死三塁、栗原は左翼線へ適時二塁打を放つ（撮影・栗木一考）１回１死三塁、栗原は左翼線へ適時二塁打を放つ（撮影・栗木一考）２回無死、柳町は右翼席に１号ソロを放つ（撮影・栗木一考）２回無死、柳町は１号ソロを放ち笑顔で生還（撮影・栗木一考）２回無死、柳町は１号ソロを放ち出迎えを受ける（撮影・栗木一考）１回１死一、二塁、右前打を放つ中村（撮影・佐藤雄太朗）１回１死満塁、二ゴロ併殺に倒れた石塚（撮影・佐藤雄太朗）３回２死三塁、オリックス・西川を三邪飛に打ち取り、グラブをたたく上沢（撮影・佐藤雄太朗）４回２死一、二塁、海野は左前適時打を放つ（撮影・栗木一考）４回２死一、二塁、左前適時打を放つ海野（撮影・佐藤雄太朗）６回無死一塁、柳町は右中間へ適時二塁打を放つ（撮影・栗木一考）７回、２番手で登板する藤井（撮影・栗木一考）６回無死一塁、右中間へ適時二塁打を放つ柳町（撮影・佐藤雄太朗）８回、３番手で登板する杉山（撮影・栗木一考）オリックスに勝利し、タッチを交わすソフトバンクの選手たち（撮影・佐藤雄太朗） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソフトバンクにまた激震…絶好調の周東佑京にアクシデント 右膝付近に死球で途中交代 西武の成長株・菅井信也が今季初失点、試合前まで2戦2勝 防御率0.00も3回に一挙4失点… 「とにかく思い切って自分のスイングを」 ソフトバンク柳町達が1号ソロ 8カ月ぶりの一発に笑顔