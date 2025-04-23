¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¹¤´¤¤¡ª¡×É×¤ÏÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¡¢40ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Îà¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»þÉ÷¥á¥¤¥¯á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤¹¤¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¢¡¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»þÉ÷¥á¥¤¥¯¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¢¡
¡¡²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»þ¤Î¡¢Íî¤È¤·¤¿É÷¥á¥¤¥¯¤òº£ÅÙ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤Û¤³¤Á¤ã¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¤Ç¤¢¤ë¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£³Î¤«¤Ëà¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥À¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤¡×¡Ö¥¢¥ô¥ê¥ë¡¦¥é¥ô¥£¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¡¼¡ª¡ª¥«¥¨¥é¤Á¤ã¤ó¤Ã¤¿¤é¡ª¡×¡Ö¡© ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£