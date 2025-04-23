3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月21日（月）の放送では、近況について語り合いました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：（国内最大規模の国際音楽賞）「MUSIC AWARDS JAPAN」（においてノミネート作品・アーティスト）が発表されました。すごいですよ、たくさん！ ありがとうございます!!

若井・藤澤：ありがとうございます！

＜Mrs. GREEN APPLE＞
最優秀アーティスト賞
最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞
最優秀国内ロックアーティスト賞
最優秀国内ダンスポップアーティスト賞

＜アルバム『ANTENNA』＞
最優秀アルバム賞

＜「ライラック」＞
最優秀楽曲賞
最優秀ジャパニーズソング賞
最優秀国内ロック楽曲賞
最優秀国内アニメ楽曲賞
最優秀ミュージックビデオ賞
ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify

大森：そして（4月18日（金）19:56〜放送されたバラエティ番組）「沸騰ワード10」（日本テレビ系）にも出させていただきました！（ガチ悩みの“快眠”の相談をして）寝れたのか、寝れなかったのか……

若井：“快眠”を求めてね！

大森：そう！ 睡眠学者の柳沢（正史）先生にアドバイスいただきまして。「自分ってこういう睡眠の仕方してんだ！」とか思ったり。

若井：へー！

大森：脳波で「いついつ瞬きしていましたね！」みたいなことまでわかったりして。

藤澤：えーっ！ すごいね!?

大森：なんか恥ずかしい気持ちになっちゃいましたね（笑）。ぜひ楽しんでいただけたらと思います！



大森：（思い出したように）……あっ！ 若井さん、今度（MCをつとめる音楽バラエティ番組）「M:ZINE」（テレビ朝日系／金曜深夜1:30~）に出るんですね!?

藤澤：「M:ZINE」！ あの!!

若井：そうなんですよ！ 僕、一応レギュラーなので（笑）。新鮮なリアクションしてますけど！

藤澤：いいなぁ〜！

若井：はい、毎週金曜日に出てます（笑）！




（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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4月21日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月29日（火・祝）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/