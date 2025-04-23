Mrs. GREEN APPLE大森元貴「なんか恥ずかしい気持ちになっちゃいましたね（笑）」バラエティ番組『沸騰ワード10』出演を振り返る
4月21日（月）の放送では、近況について語り合いました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：（国内最大規模の国際音楽賞）「MUSIC AWARDS JAPAN」（においてノミネート作品・アーティスト）が発表されました。すごいですよ、たくさん！ ありがとうございます!!
＜Mrs. GREEN APPLE＞
最優秀アーティスト賞
最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞
最優秀国内ロックアーティスト賞
最優秀国内ダンスポップアーティスト賞
＜アルバム『ANTENNA』＞
最優秀アルバム賞
＜「ライラック」＞
最優秀楽曲賞
最優秀ジャパニーズソング賞
最優秀国内ロック楽曲賞
最優秀国内アニメ楽曲賞
最優秀ミュージックビデオ賞
ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify
大森：そして（4月18日（金）19:56〜放送されたバラエティ番組）「沸騰ワード10」（日本テレビ系）にも出させていただきました！（ガチ悩みの“快眠”の相談をして）寝れたのか、寝れなかったのか……
若井：“快眠”を求めてね！
大森：そう！ 睡眠学者の柳沢（正史）先生にアドバイスいただきまして。「自分ってこういう睡眠の仕方してんだ！」とか思ったり。
若井：へー！
大森：脳波で「いついつ瞬きしていましたね！」みたいなことまでわかったりして。
藤澤：えーっ！ すごいね!?
大森：なんか恥ずかしい気持ちになっちゃいましたね（笑）。ぜひ楽しんでいただけたらと思います！
／— 沸騰ワード10 (@futtou_ntv) April 18, 2025 https://twitter.com/futtou_ntv/status/1913199581149757754?ref_src=twsrc%5Etfw
🛌快眠を探し求める
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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大森：（思い出したように）……あっ！ 若井さん、今度（MCをつとめる音楽バラエティ番組）「M:ZINE」（テレビ朝日系／金曜深夜1:30~）に出るんですね!?
藤澤：「M:ZINE」！ あの!!
若井：そうなんですよ！ 僕、一応レギュラーなので（笑）。新鮮なリアクションしてますけど！
藤澤：いいなぁ〜！
若井：はい、毎週金曜日に出てます（笑）！
この後、25:30より放送されるテレビ朝日「M:ZINE(エンジン)」に、#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が進行役として出演📝— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 18, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1913216076558807414?ref_src=twsrc%5Etfw
皆さま、ぜひご覧ください✨
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（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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4月21日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月29日（火・祝）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/