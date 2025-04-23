JO1¤ÎÀÄ½Õ¤Ï¾ï¤ËJAM¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡¡Ç°´ê¤Î½éÃ±ÆÈÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¼¨¤·¤¿°¦¤È¡ÈTOP¡É¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ
¡¡Åìµþ¥Éー¥à――¤½¤ì¤Ï¡¢´öÂ¿¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£¤½¤·¤ÆÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤È¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âJO1¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ï¡¢¡È»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤¬4·î20Æü¡¢21Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¥°¥ëー¥×½é¤ÎÃ±ÆÈÅìµþ¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¡ØJO1DER SHOW 2025 ¡ÆWHEREVER WE ARE¡Ç IN TOKYO DOME¡Ù¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¤³¤³¤Ëµ¤¹¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛJO1¡¢Ç°´ê¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡¡¿ôÉ´¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖµðÂç¥¹¥¯¥êー¥óÁ´ÌÌ¤ò»È¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈWHEREVER WE ARE¡É¤ÎÊ¸»ú¡£¡ÈJO1, We Go to the Top¡É¤È·«¤êÊÖ¤¹À¼¤Î¥ëー¥×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÏÄ¤ó¤À½ÅÄã²»¤Î¥Ùー¥¹¤¬ÌÄ¤ê¤ï¤¿¤ë¡£ÆÍÇ¡¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ë¤¿¤Ã¤¿1¿Í¸½¤ì¤¿Æ¦¸¶°ìÀ®¤¬¡ÖAre you ready, Tokyo Dome!¡×¤È¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢ÇòÃÏ¤Ëßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Èー¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー11¿Í¤¬¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Î»ê¤ë½ê¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬¡ÖLove seeker¡×¤òÁÕ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤ÊSHOW¤ÎËë³«¤±¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHey, what¡Çs up, Tokyo! ¥Éー¥àÍè¤¿¤¾¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¡ÖHAPPY UNBIRTHDAY¡×¡¢¡ÖMake some noise!¡×¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Îº²Ç³¤ä¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÚÁ´æÆÌé¤¬µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡ÖMove The Soul¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖWe are GrandMaster¡×¤Î°ì¸À¤ÇÌÄ¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖGrandMaster (JO1 ver.)¡×¡£ÀèÆ¬¤Ç²ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÚÁ´¤¬¡¢´°Á´¤Ë²¿¤«¤¬Øá°Í¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÖWHERE DO WE GO¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Î¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥ÎÉ÷¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¥À¥ó¥¹¥êー¥ÀーÀî¿¬Ï¡¤¬·Ú¤¯ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤âË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡VCRÌÀ¤±¡¢±ÇÁüÆâ¤ÇçÐÆá¾ë¾©¤¬¿åá×¤ò»Ø¤Ç³ä¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾ìÆâ¤¬¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß¾õ¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢ÌÚÁ´¤Î¼ê¤¬¿´Â¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÝÆ°¤·¡¢¡ÖAqua¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡ÖICY¡×¤Ø¡£2ÈÖ¥µ¥Ó¤Ç¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¸«¤»¤ëÀîÀ¾¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¤è¤¦¤ÊÈáÌÄ¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£¥Óー¥È¤Î²»¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÀÅ¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¤«¤é¤³¤½¥á¥ó¥Ðー¤Î·ã¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¶Ê¤À¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤Ã¤¿½øÈ×¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤Ï¡¢R&B¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¡ÖBlack Out (JO1 ver.)¡×¡£Çò¤¤³¬ÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë±ð¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ò¹þ¤á¤ë¡£¡ÖLove & Hate¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿Ä¾¸å¡¢²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÌ¥¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¡¢JO1¤Î¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£Â³¤¯¤ÏÀî¿¬¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢Æ¦¸¶¤Ë¤è¤ë¡ÖEZPZ¡×¡£3¿ÍÂ·¤¤¤ÎÇò¤¤¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥×¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤ëº´Æ£¡¢³¬ÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¤ëÆ¦¸¶¡¢ÆüËÜÅá¤ò·È¤¨¤ëÀî¿¬¡Ä¡Ä¤È³Æ¡¹¤Î¸Ä¤¬¸÷¤ë¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¾®Æ»¶ñ¤ÎÏÂ»±¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¹õÉþ¤Î¥À¥ó¥µー¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê3¿Í¤¬²ÖÆ»¤òÊâ¤¯»Ñ¤Î¥ªー¥é¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤ó¤À¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿Çï¼ê¤¬¤½¤Î¾ÚÌÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏËÜ¸ø±é¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡¢¡ÖJO1DER SHOW DJ STAGE¡×¡£¥¹¥Æー¥¸¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤ÏDJ MAME¤³¤ÈÆ¦¸¶¤À¡£¡ÈJO1¡É¥³ー¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖSo What¡×¤«¤é²»¤ò·Ò¤¤¤À¡ÖBINGO¡×¤Ç¤ÏÀî¿¬¡¦ÀîÀ¾¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·Êµ¤ÎÉ¤¯¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò¾þ¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥à¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡ÖPush On¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï²¦»ÒÍÍ¥¤¥áー¥¸¤Î¶¯¤¤Çò´äÎÜÉ±¤È¶â¾ëÊË³¤¤¬HIPHOP¥µ¥¦¥ó¥ÉÁ´³«¤ÇÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤Î¡ØJO1DER SHOW 2024 ¡ÆWHEREVER WE ARE¡Ç¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÄáË¼¼®²¸¤Î¡ÖBONBON.¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó5¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖEyes On Me (feat. R3HAB)¡×¤ÇDJ MAME¤¬²ñ¾ì¤ò¥¯¥é¥Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ö¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡Â³¤¯ÂçÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆÃÊÌÊÔÀ®¤ÇÆÏ¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦JO1DER SHOW BAND STAGE¡£¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ç¥ー¥Üー¥É¡¢¥É¥é¥à¥¹¡¢¥Ùー¥¹¡¢¥®¥¿ー¤Î²»¤ÎÁØ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ãæ±û¤«¤é²ÏÌî½ã´î¡ÊGt¡Ë¡¦çÐÆá¾ë¡ÊGt¡Ë¡¦º´Æ£¡ÊDr¡Ë¡¦ÌÚÁ´¡ÊBa¡Ë¡¦ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡ÊKey¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈþÀ¼¤ÈÀ¸±éÁÕ¤Ç¡ÖMad In Love¡×¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¯¡£¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë»þÀÞ¸ª¤«¤é¤º¤êÍî¤Á¤ëÉ¿ÊÁ¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ÌÚÁ´¡¢¸÷Âô´¶¤¢¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥·¥ã¥Ä¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯º´Æ£¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¿¼ÎÐ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ä²«¿§¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤¿³ØÀ¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î²ÏÌî¡¢çÐÆá¾ë¡¢ÂçÊ¿¡Ä¡Ä¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¡¢MC¤ÇÇò´ä¤Ï¡¢JAM¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¤ÎÍ³Íè¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö²ñ¾ì¤òËþÇÕ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬º£¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î²ñ¾ì¤Î1¤Ä¤òËþÇÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö5Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ2Ç¯´Ö¡¢¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ºÇÔ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤«¤Ê¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤Î¹¥¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ù¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×――¤À¤¬¡¢Â³¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¡¢1¥ß¥ê¤¿¤ê¤È¤âÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤ÁJO1¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£JAM¤ò¡¢ËÍ¤¿¤ÁJO1¤Î11¿Í¤Ï°ìÀ¸°¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤·¤³¤ÎÀè¿É¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡¢µã¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë»þ¡¢JO1¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈá¤·¤àÍ×ÁÇ¤òÁ´¤ÆËÍ¤¬Ã¥¤¤¤Þ¤¹¡£JAM¤¬Èá¤·¤àÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éËÍ¤¬¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈJAM¤ÎÂ¦¤Ç¡¢JO1¤È¤¤¤¦²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×――¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿¶Ê¡ÖBlooming Again¡×¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ë»£±Æµö²Ä¤â²¼¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö·¯¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ï¡¢¿´¤¬ÄÌ¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉ½¸½¤·¤¿1¶Ê¡£¡ÒÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤É²¿¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢¶ì¤·¤µ¤â´î¤Ó¤â¿Í°ìÇÜÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿JO1¤¬²Î¤¦¤«¤é¤³¤½ÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤¹²Î»ì¤À¤È»×¤¦¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾ìÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢çÐÆá¾ë¡¦Çò´ä¡¦²ÏÌî¡¦ÂçÊ¿¡¦ÄáË¼¤Ë¤è¤ë¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖBe There For You¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿²ÏÌî¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸÷¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯±é½Ð¤¬¡¢¶¯¤¯´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ò½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤Î´ê¤¤¤ò·¯¤ËÂ£¤ë¤è¡Ó――´öÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²Î»ì¤ò²Î¤¦5¿Í¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¥Éー¥à¤òËþÇÕ¤ËËä¤á¤ëJAM¤¬Èà¤é¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤âËÜÊÔ¤Î½ªÈ×Àï¡£²Ð³¸¤òÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¢¥Ä¤¤º×¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÀîÀ¾¡¦ÌÚÁ´¡¦¶â¾ë¤Î¥È¥ê¥ª¤Ë¤è¤ëHIPHOP¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖHottie with the Hot Tea¡×¡£¥Éー¥à²¼¼ê¤«¤é¡¢»æÂÞ¤òÈï¤Ã¤¿2¿Í¡ÊÌÚÁ´¡¦¶â¾ë¡Ë¤¬¥ªー¥×¥ó¥«ー¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÀîÀ¾¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤é±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Çï»Ò¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤´¤È¥ÉÇÉ¼ê¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±é½Ð¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¡¢¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥á¥É¥ìー¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡£JO1DER SHOW 2025 REMIX¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Remix¤Ç¤Ï¡¢¶â¤È¹õ¤Î°áÁõ¤Î¥Õー¥É¤ò¿¼¤¯Èï¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÆÃ¹¶ÂâÄ¹¡¦ÌÚÁ´¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥á¥ó¥Ðー10¿Í¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢JAM¤ò¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¡ÖSpeed of Light¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ç²ÏÌî¤Î¥í¥ó¥°¥Èー¥ó¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Çò´ä¤ÎÅÐ¾ì¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖTiger¡×¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤Ç¡ÖSuperCali¡×¤Ø¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¶´¤ß¡¢¡ÖREAL¡×¤Ç°ìµ¤¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ë¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¹ë²÷¤Ë±ê¤¬¿á¤¾å¤¬¤ë²ÖÆ»¤òÄÌ¤Ã¤¿Àè¤Ç¤Ï¡ÖTrigger¡×¤Ç¤Þ¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¥âー¥É¤Ë°ìÊÑ¡£¥á¥É¥ìー¥é¥¹¥È¤Î¡ÖROSE¡×¡¢¡ÖWalk It Like I Talk It¡×¤Ç¤Ï¡¢¿á¤¾å¤¬¤ë²ÐÃì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é»×¤¤»×¤¤¤Ë¥¨¥Ê¥¸ー¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤³¤Î°µ´¬¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÇï¼ê¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î´¿À¼¤¬¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÀîÀ¾¤Î»Ñ¤«¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Ç°´ê¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¤Ç²ù¤¤¤Ê¤¯Ë½¤ìÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯´¶¤¸¼è¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖBE CLASSIC¡×¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡¢¥È¥ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¤³¤Î¿·¶Ê¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡ÈCLASSIC¡É¤Î³µÇ°¤Ë¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¸ò¶Á¶ÊÂè5ÈÖ¡Ö±¿Ì¿¡×¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè1¾Ï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢JO1¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê1¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦11¿ÍÁ´°÷¤Îµ¤Ç÷¤á¤¤¤¿É½¾ð¡¢¥À¥ó¥¹¥êー¥Àー¤ÎÀî¿¬¤¬¥µ¥Ýー¥È¥À¥ó¥µー¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÂ¤±¤ÆÇØÃæ¤«¤éÅÝ¤ì¹þ¤à±é½Ð¡¢ÅÜÅó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î½Ö´ÖJO1¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈCLASSIC¡É¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ËÂ©¤òÆÝ¤ó¤À²ñ¾ì¤«¤é°î¤ì½Ð¤·¤¿Çï¼ê¤È´¿À¼¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Î°ìËë¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂç³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®ÎÌÎä¤á¤ä¤é¤Ì¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡ÖTest Drive¡×¡£ÀîÀ¾Âó¼Â¤ÈÆ¦¸¶¤¬2Âæ¤Î¥È¥í¥Ã¥³Æ±»Î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÄä»ß¤·¤¿ºÝ¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥Üー¥ë¤òÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥É¥ìー¥Ñー¥È¤Ç¤ÏÁ°Æü¤È°Û¤Ê¤ë¡ÖNEWSmile¡×¡¢¡ÖGet Inside Me¡×¡¢¡ÖWith Us¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢JO1¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÌµ¸ÂÂç¡ÊINFINITY¡Ë¡×¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¶Ê¡¢¡ÖÌµ¸ÂÂç¡ÊINFINITY¡Ë2025¡×¤Ï¡¢5Ç¯¤È¤¤¤¦Ç»¤¤Ç¯·î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¶â¾ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á11¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤À¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿～¡ª¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£
¡¡Æ¦¸¶¤Ï¡¢¡ÖJO1¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆJO1¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¶²ÉÝ¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤«Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡¢³§¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÏÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î11¿Í¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×――ºÇÇ¯¾¯¤ÎÈà¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¿´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀ¿¼Â¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¾¤Ï¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¥°¥ëー¥×¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡¢µ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖËÍ¤é11¿Í¡¢JO1¤ÏÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËJO1¤ÎÂèÆó¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ÏÌî¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ï1Æü¤Ë¡¢¡ÈÄ«ÇòÅò¤ò°û¤à¡É¤È¤«6Ëü²óÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï6Ç¯Á°¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ÊJO1¤ÈJAM¤Ï¡ËWIN-WIN¤Ê´Ø·¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Çò´ä¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬·ò¹¯¤Ç11¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢JAM¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¶¤ÏÀè¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼¡¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤ä¤Ã¤ÑÎÜÉ±¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡¢JO1¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Àî¿¬¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢70¡ó¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢120¡ó¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤Ë´ú¤ò»É¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¡£¤½¤ó¤ÊÀî¿¬¤Ë¶á´ó¤ê¡¢°áÁõ¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤ËÎÞÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤©¡×¤È´ó¤êÅº¤¦ÀîÀ¾¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚÁ´¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤È¡¢º£11¿Í¤ÎÃç´ÖÃ£¤È¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È²û¸Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤âJAM¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄáË¼¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¿å±Ë¤ÎÇØ±Ë¤®1°Ì¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ê¤ó¤«Íî¤Á¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢²áµî¤Î²ù¤·¤µ¤¬¥Ð¥Í¤È¤Ê¤ê5Ëü¿Í¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Äº£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¿¤Ï¡ÖµîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØJO1DER SHOW¡Ù¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¡¢¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤è¤ÈÈ¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«µÕ»»¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖºÃ¤±¤ë¤³¤È¤âÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×――¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë¤¤Ã¤ÈÆÏ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ì¤Ã¤¹¡×¡Ö·ë¹½³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤Ã¤Æ¥À¥Á¥ç¥¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤ë¡×¤È¥À¥Á¥ç¥¦¥Èー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸¬µõ¤Ë¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢Èà¤é¤·¤¯¥Ý¥¸¥Ç¥£¥Ö¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡çÐÆá¾ë¤Ï¡ÖËÍ¤â²Î¼ê¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¾åµþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤·¿É¤¤Æ»¤À¤±¤É¡¢¡ÈÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤Æ»¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÆWHEREVER WE ARE¡Ç¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢JAM¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£ÃæÈ×¤ÎVCR¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¥êー¥Àー¤Ç¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1¿Í¤Ç¤âJAM¤¬¤¤¤ë¤Ê¤éËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÜ¿´¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ëºÇ¸å¤Ï¡ÖÈô¤Ù¤ë¤«¤é¡×¡£ÌÚÁ´¤Î¡Ö±©¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÈô¤Ù¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¶»¤ËÝî¤ß¤ï¤¿¤ë¡£2022Ç¯¸ø³«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØJO1 THE MOVIE¡ÖÌ¤´°À®¡×-Go to the TOP-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢çÐÆá¾ë¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È11¿Í¤Ç²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡¡¹Ô¤±¤ë¤è¤Ê¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦Æ¦¸¶¤Î³Ý¤±À¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³ー¥ë¶Ê¡ÖBon Voyage¡×¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡£²ÖÆ»¤«¤é¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤òº¸±¦¤Ë¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤Þ¤ÇT»ú¤ÎÊ®¿å¤¬À¹Âç¤Ë¿á¤¾å¤¬¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡ÖÌ¤´°À®¡×¤À¤È¸ì¤ëÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢çÐÆá¾ë¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢JO1¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÈËÁ¸±¡É¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¶Ê¤À¡£
¡¡¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢1¿Í»Ä¤Ã¤¿¥êー¥Àー¤ÎçÐÆá¾ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬TOP¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£VCR¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡×¡£¤¤Ã¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤â±ó¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡7·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢JO1¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èÂè2ÃÆ¡ØJO1 THE MOVIE¡ÖÌ¤´°À®¡×-BonVoyage¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¶¦¤Ë ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡×――½ª±é¸å¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢JO1¤ÈJAM¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈTOP¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì¤´°À®¤ÊÎ¹Ï©¤ò¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÉ÷´Ö¼îÈÞ¡Ë