¿ôÆü¡ÉÇ®¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÉÌ¼¤Ë¡ÖÂç·¶ºÀ¡×¤È¸À¤¦É×¡ª¡©¤·¤«¤·¡Ä°å¼Ô¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×É×¤ÏÀÄ¤¶¤á¡Ä¡ÚÉ×¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡Û
·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
️º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ËÀø¤à¿´Íý¡Û
É×¤¬¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÇØ·Ê¡Û
É×¤Î¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È²¿¤é¤«¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÄê¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Èà¤¬Êú¤¨¤ëËÜÅö¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤½Ð¤¹ÅØÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¼¤ÎÇ®¤ò´Å¤¯¸«¤ëÉ×¡Û
¡Ö¿ôÆüÇ®¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼¤Ë¡¢É×¤Ï¡ØÂç·¶ºÀ¡Ù¤È¼«Ê¬¤ÎÍÑ»ö¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÍý¤ä¤êÉÂ±¡¤Ø¤Î¼Ö½Ð¤·¤ò¤µ¤»¤ë¤È¡Ø¤¢¤È¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
É×¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡Ù¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÆÍÁ³¤ÎÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐÏÃ¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤êË¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
️º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ËÀø¤à¿´Íý¡Û
É×¤¬¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÇØ·Ê¡Û
É×¤Î¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È²¿¤é¤«¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ÂÄê¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Èà¤¬Êú¤¨¤ëËÜÅö¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤½Ð¤¹ÅØÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ôÆüÇ®¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼¤Ë¡¢É×¤Ï¡ØÂç·¶ºÀ¡Ù¤È¼«Ê¬¤ÎÍÑ»ö¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÍý¤ä¤êÉÂ±¡¤Ø¤Î¼Ö½Ð¤·¤ò¤µ¤»¤ë¤È¡Ø¤¢¤È¾¯¤·ÃÙ¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
É×¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡Ù¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÆÍÁ³¤ÎÉ×¤Î¸ÀÆ°¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤ËÀ¿¼Â¤ËÂÐÏÃ¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤êË¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë