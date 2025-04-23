¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ú¼Ì¿¿¡§»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸¢ÅÄ¤ÎÄ¾µå¤¬±¦µÓÉÕ¶á¤Ë¡Ä¼þÅì¤ÏÉ¨¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ´é¤ò¤æ¤¬¤á¤ë

¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 6¡¼2 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢±¦É¨ÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æß¤¤²»¤¬¶Á¤­¡¢µÓ¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¤³¤à¼þÅì¤Ë¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡6²ó2»à»°ÎÝ¤«¤é¸¢ÅÄ¤ÎÄ¾µå¤¬Ä¾·â¡£¼þÅì¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¤³¤ó¤À¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬Êâ¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤ËÎ¾¸ª¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ÂåÁö¤ËËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¼þÅì¤Ï¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¼þÅì¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤Ë»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ¥¿¥¤¤Î³«Ëë19»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡¢ÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÅì¤ÏºòÇ¯11·î¤Ëº¸É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4·î18¡¢19Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë