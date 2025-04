正解は「居眠りする、うとうとする」でした!

無意識のうちに寝てしまうことを「nod off」といいます。

「nod」自体には、「うなずく」という意味がありますよ。

「We had a busy day yesterday, so we nodded off watching TV.」

(昨日は忙しい日だったので、テレビを見ながら居眠りをしてしまった)