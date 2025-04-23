¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¡×Åìµþ¤ÇÏ¢Æü¹ÔÎó¤Î¡Ø¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡Ù¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½é¿Ê½Ð ¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡É¤ËËÜ¾ì¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¹ÔÎó¡ªÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡×¤¬³¤³°¤Ë½é½ÐÅ¹¡£¡ÈÆüËÜ¤ÎÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Äü¥¤Ï¡¢NY¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¡ª
Åìµþ¤Ç¤âÏ¢Æü¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡×¤¬³¤³°¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡ª¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤«¤é¤Ê¤ó¤ÈÅÌÊâ1Ê¬¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç4¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½560±ß¡ª¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¼ÂÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²Á³Ê¤òÆüËÜ¤Î2.5ÇÜ¤Ë¡£
¿ô¡¹¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÅ¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ËÜ¾ì¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡Ä
I'm donut¡©¡¡Ê¿»ÒÎÉÂÀ¥·¥§¥Õ
¡ÖÃæ¤¬²Ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢À¸¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡×
¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Î¡ÖÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É¡¡¥Ê¥Û¥à¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹µ¼Ô
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡É¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÒ
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤±¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ï¤È¤Æ¤âÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¡×
Àå¤ÎÈî¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¹©¾ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
°ËÅì»Ô,
½»Âð,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ê©ÃÅ,
ÇÛÀþ