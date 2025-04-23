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　JKAは23日、G1「第79回日本選手権競輪（29日〜5月4日、名古屋）の初日、2日目に行われる特別選抜予選の想定番組を以下の通り発表した。

▽初日11R

＜1＞古性　優作（34＝大阪・100期）

＜2＞新山　響平（31＝青森・107期）

＜3＞吉田　拓矢（29＝茨城・107期）

＜4＞武藤　龍生（34＝埼玉・98期）

＜5＞松井　宏佑（32＝神奈川・113期）

＜6＞小林　泰正（30＝群馬・113期）

＜7＞松谷　秀幸（42＝神奈川・96期）

＜8＞菅田　壱道（38＝宮城・91期）

＜9＞脇本　雄太（36＝福井・94期）

▽2日目10R

＜1＞和田真久留（34＝神奈川・99期）

＜2＞真杉　　匠（26＝栃木・113期）

＜3＞松浦　悠士（34＝広島・98期）

＜4＞窓場千加頼（33＝京都・100期）

＜5＞平原　康多（42＝埼玉・87期）

＜6＞佐藤慎太郎（48＝福島・78期）

＜7＞岩本　俊介（41＝千葉・94期）

＜8＞河端　朋之（40＝岡山・95期）

＜9＞寺崎　浩平（31＝福井・117期）

▽2日目11R

＜1＞清水　裕友（30＝山口・105期）

＜2＞浅井　康太（40＝三重・90期）

＜3＞郡司　浩平（34＝神奈川・99期）

＜4＞坂井　　洋（30＝栃木・115期）

＜5＞深谷　知広（35＝静岡・96期）

＜6＞小原　太樹（36＝神奈川・95期）

＜7＞佐々木悠葵（29＝群馬・115期）

＜8＞山口　拳矢（29＝岐阜・117期）

＜9＞犬伏　湧也（29＝徳島・119期）