【名古屋競輪 G1日本選手権競輪】特別選抜予選の想定番組発表 古性優作は初日に登場
JKAは23日、G1「第79回日本選手権競輪（29日〜5月4日、名古屋）の初日、2日目に行われる特別選抜予選の想定番組を以下の通り発表した。
▽初日11R
＜1＞古性 優作（34＝大阪・100期）
＜2＞新山 響平（31＝青森・107期）
＜3＞吉田 拓矢（29＝茨城・107期）
＜4＞武藤 龍生（34＝埼玉・98期）
＜5＞松井 宏佑（32＝神奈川・113期）
＜6＞小林 泰正（30＝群馬・113期）
＜7＞松谷 秀幸（42＝神奈川・96期）
＜8＞菅田 壱道（38＝宮城・91期）
＜9＞脇本 雄太（36＝福井・94期）
▽2日目10R
＜1＞和田真久留（34＝神奈川・99期）
＜2＞真杉 匠（26＝栃木・113期）
＜3＞松浦 悠士（34＝広島・98期）
＜4＞窓場千加頼（33＝京都・100期）
＜5＞平原 康多（42＝埼玉・87期）
＜6＞佐藤慎太郎（48＝福島・78期）
＜7＞岩本 俊介（41＝千葉・94期）
＜8＞河端 朋之（40＝岡山・95期）
＜9＞寺崎 浩平（31＝福井・117期）
▽2日目11R
＜1＞清水 裕友（30＝山口・105期）
＜2＞浅井 康太（40＝三重・90期）
＜3＞郡司 浩平（34＝神奈川・99期）
＜4＞坂井 洋（30＝栃木・115期）
＜5＞深谷 知広（35＝静岡・96期）
＜6＞小原 太樹（36＝神奈川・95期）
＜7＞佐々木悠葵（29＝群馬・115期）
＜8＞山口 拳矢（29＝岐阜・117期）
＜9＞犬伏 湧也（29＝徳島・119期）