3·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Î°µå¡×¤¬Âç¤­¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢4·î23Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½Õ¿§¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹£ø¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö½Õ¿§¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó2Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£



¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÄ¶½Å¥®¥¬¡Ù¤À¡£Ä»½Ãµº²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¶½Å¥®¥¬¡£¥Õ¥í¥ó¥È4Ì¾¤ÎÁíÂÎ½Å¤¬555kg¤ÈÄ¶½Å¤Ê¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹£ø¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¡ãÇúÎö¥®¥¬¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ä¤ò´º¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¿´µ»ÂÎ¤¬»°¤ÄÇÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£

¡ØÄ¶½Å¥®¥¬¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Î°µå¡×¡Ö½Õ¿§¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢YouTubeºÆÀ¸²ó¿ô170Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡ú¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¡ÖDesire-¾ðÇ®-¡×¤Ê¤É¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¥Ò¥Ã¥È³Ú¶Ê¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à´°À®Á°¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥×¥ì¥¤¤ËËá¤­¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¢¤ë¤Ù¤­·Á¤Ë¿Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê·²¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Î¶Ê¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËåÌÌ©¤ÇÎý¤ê¤³¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÅ±ð¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥¬À¹¤ê¤Î³Ú¶Ê¤¬¤ß¤Ã¤Á¤êµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Ï¡¢ÇØ»é¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂ¿¹¬´¶¤¬¤¿¤ó¤Þ¤ê¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£

Á´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ãÇúÎö¥®¥¬¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ä¤â¡¢9·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤ÎZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£

¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹£ø¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¶½Å¥®¥¬¡Ù

6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ZLCP-0443¡¡¡ï3000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1.¥»¥¯¥·¡¼¡ú¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
2.¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Î°µå¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
3.½Õ¿§¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
4.¥·¡¼¥ä!!!
5.YOUNG MAN¡ÊY.M.C.A¡Ë
6.¥¨¥Ð¥Ó¥Ð
7.LOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
8.MEMEME¡Á½÷½÷¤·¤¤½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Á
9.¥ª¥Ë¥µ¥ó¥³¥Á¥é²þ
10.¤É¤¦¤Ë¤â¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤
11.¥¢¥¤¡¦¥¨¥­¥¾¥Á¥Ã¥¯¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
12.DESIRE¡Ý¾ðÇ®¡Ý¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
13.¥Ö¥é¥Ã¥¯¥­¥ã¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë
14.¤³¤ÎÎ¹¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï

¡ãÇúÎö!! ¥®¥¬¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼ ZEPP¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ä

9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡÷Âçºå¡¡Zepp Osaka Bayside
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡÷Åìµþ¡¡Zepp Haneda

¢¡¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È