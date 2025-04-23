£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸©Æâ¤Î7¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Ä¥ÀºâÃÄ¤¬½õÀ®¶â¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Þ¥Ä¥ÀºâÃÄ¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¿¶¶½¤äÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´°éÀ®¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯¡¢¸©Æâ¤È¹­Åç¸©¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ë½õÀ®¶â¤òÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Ï26ÃÄÂÎ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ800Ëü±ß¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥Þ¥Ä¥ÀºâÃÄ ÂçÄÍ¹¨½© ¾ïÌ³Íý»ö¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

´ä¹ñ»Ô¤Î¡ÖÍ·¤Ó¤È°é¤Á¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö²Í¤±¶¶²ñ¡×¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸ø±à¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤äµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤í¤¦¸ø±à¡×¤ÇÇ¯2²ó¡¢Åö»ö¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÊÍ·¤Ó¤È°é¤Á¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö²Í¤±¶¶²ñ ÀîÅº ¹¯»Ò ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¸ø±à¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¸ø±à¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤³¤Ê¤ó¤À¤è¸ø±à¤ËÍè¤ÆÍ·¤ÓÊý¤ò³Ð¤¨¤ÆÄ®¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Çー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥Þ¥Ä¥ÀºâÃÄ¤Î½õÀ®¶âÂ£Äè¤Ïº£Ç¯¤Ç41²óÌÜ¤Çº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£