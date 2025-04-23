´î·à²¦¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×±é¤¸¤ë»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ö¥¦¥Á¤Ç¾Ð¤¤¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤âÂ©»Ò¤Ë¤â¡×
ÇÐÍ¥»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¼ç±é²»³Ú·à¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×¡Ê11·î1¡Á9Æü¡¢¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¡¼¥¯ÂçºåWW¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î´î·à²¦¡È¥¨¥Î¥±¥ó¡É¤³¤È±ÝËÜ·ò°ì¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òºî¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¡¢±é½Ð¡¦¥·¥é¥¤¥±¥¤¥¿¤ÇÉÁ¤¯¡£
1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë¤Ë»àµî¤·¤¿±ÝËÜ¤È¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢CM¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÌ¾¿Í¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Æü¤´¤í¤Î»ä¤ÎÅØÎÏ¤ò¤Û¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¡£¡ÖÂçÂÎ¤Í¡£¿Í´Ö¤¬Â¾¿Í¤òÀ¸¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£ÌµËÅ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢76ºÐ¤ÇÄ©Àï¤Î¤·¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë»³¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê»³¤òÅÐ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡£
¥¨¥Î¥±¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«ÅÁ¤È¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤à¤È¡¢¡Ø´î·à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾Ð¤«¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡Ù¡£°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ë¤È¤ª¤«¤·¤¤¡£¥É¥¿¥Ð¥¿´î·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Î¾Ð¤¤¡£´î·à¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¥¨¥Î¥±¥ó¤ò¤ä¤ëÃæ¤Ç²¿¤«³Ø¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ð¤¤¤Ï½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥Þ¥Þ¤Ë¤âÂ©»Ò¤Ë¤â¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»þ¡¹¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈÇï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ËôµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥»¡¼¤È¤«¤òÆÉ¤à¤È¡¢ÈÝÄêÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½ñ¤¯¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢1¡Ü1¤¬2¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈºîÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤«¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡¢º£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤»¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡£¤¢¤¨¤Æ¡¢¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤È¤ï¤º¡¢¡ÖËÍ¤é¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀõÍø·ÄÂÀ¤µ¤ó¤äéðÀî¡Ê¹¬Íº¡Ë¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤µ¤Ï¤Ê¤¢¤Ê¤¢¤¸¤ã¤Í¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£