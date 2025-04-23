¡Ö¿áÅÄ¤ÎËüÇî¡×¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¬¡ÙÂè3ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡¡40ÁÈ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý²Ã¡Ú°ìÍ÷¡¦Æü³ä¤ê¡Û
¡¡Âçºå¤Î²Æ¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¬¡×¤³¤È¡ØOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025¡Ù¤ÎÂè3ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬22Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿áÅÄ¤ÎËüÇî³«ºÅ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¬¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä½¸·ë
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢Éñ½§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÁ´58ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç5Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò¿áÅÄ¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°Ü¤·¡¢7·î19Æü¡¦20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025¡Ù
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦20Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°9»þ30Ê¬³«¾ì¡¿11»þ³«±é
²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à ¥¸¥ã¥¤¥¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à¡Ë
¡ÚDAY1¡Û ¢¨¡áÂè3ÃÆÈ¯É½
indigo la End
¥¬¥¬¥¬SP¡¡¢¨
ÀîºêÂëÌé
Crossfaith
coldrain
sumika
Æü¿©¤Ê¤Ä¤³
¤Í¤°¤»¡£
NELKE¡¡¢¨
¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¡¢¨
Bialystocks
¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥«
FUNKY MONKEY B¦«BY'S
Penthouse
¥Þ¥ë¥·¥£
yutori¡¡¢¨
Îé»¿
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ
¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó
and more¡Ä!!
¡ÚDAY2¡Û ¢¨¡áÂè3ÃÆÈ¯É½
Aooo¡¡¢¨
Awich
Kroi
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
GENERATIONS
Chevon
SIRUP
Tele
¤Ê¤¤´¤È¡¡¢¨
Fear, and Loathing in Las Vegas
BLUE ENCOUNT
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
LANA
RIP SLYME
and more¡Ä!!
¡Ú²èÁü¡Û¿áÅÄ¤ÎËüÇî³«ºÅ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¬¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ä½¸·ë
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢Éñ½§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÁ´58ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç5Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ò¿áÅÄ¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°Ü¤·¡¢7·î19Æü¡¦20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2025¡Ù
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦20Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°9»þ30Ê¬³«¾ì¡¿11»þ³«±é
²ñ¾ì¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à ¥¸¥ã¥¤¥¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à¡Ë
indigo la End
¥¬¥¬¥¬SP¡¡¢¨
ÀîºêÂëÌé
Crossfaith
coldrain
sumika
Æü¿©¤Ê¤Ä¤³
¤Í¤°¤»¡£
NELKE¡¡¢¨
¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¡¢¨
Bialystocks
¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥«
FUNKY MONKEY B¦«BY'S
Penthouse
¥Þ¥ë¥·¥£
yutori¡¡¢¨
Îé»¿
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ
¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó
and more¡Ä!!
¡ÚDAY2¡Û ¢¨¡áÂè3ÃÆÈ¯É½
Aooo¡¡¢¨
Awich
Kroi
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
GENERATIONS
Chevon
SIRUP
Tele
¤Ê¤¤´¤È¡¡¢¨
Fear, and Loathing in Las Vegas
BLUE ENCOUNT
¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯
04 Limited Sazabys
MY FIRST STORY
¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
LANA
RIP SLYME
and more¡Ä!!