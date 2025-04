鈴木瑛美子、ソニンらが出演するミュージカル『SIX』日本キャスト版が、11月にミュージカルの本場ロンドン・ウエストエンドで上演されることが決定した。本作は、英国で誕生し、世界中で英国ツアーキャストや現地キャストによる公演が上演され各地で大ヒットを繰り広げているミュージカル。今年初頭に東京・名古屋・大阪で上演された日本キャスト版公演は、連日完売の大好評を博し幕を閉じた。

タイトルの通り、登場人物は英国王ヘンリー8世の王妃だった6人の元妻たち。各役をダブルキャストで演じた計12名の日本キャストのハイレベルなパフォーマンスは、オリジナルプロデューサー陣を魅了し、「ぜひロンドンでも日本キャストのパフォーマンスを披露してもらいたい」との熱いラブコールを受け、今回のウエストエンドへの出演が決定した。日本キャストの出演は、2025年11月4日〜11月9日の限定で、ロンドン・ヴォードヴィル劇場にて全8公演を予定。ヴォードビル劇場では通常、英国キャストによる同公演が上演されているが、この1週間は日本キャストが登場する特別期間となる。さらに、同作の日本語での上演(英語字幕付)は、英国では初となり、『SIX』が本拠地で他言語によって上演されるのも、史上初。前代未聞のこの状況は、まさに「奇跡の逆上陸」といえる快挙だ。オリジナルプロデューサーのケニー・ワックス、ウェンディ&アンディ・バーンズ、ジョージ・スタイルズは、「日本公演のプロデューサーである梅田芸術劇場との特別な提携により、高い評価を得た日本キャストの皆さんをロンドンへ招待することに大きな喜びを感じています。ロンドンの現行キャストに代わり、日本キャストがウエストエンドの観客を“Get Down”させるでしょう。日本語での上演という新たなSIX the Musicalにおける“her-story”(彼女たちの歴史)を築くことになります!」とコメント。今回英国への招待を受けたのは12名のキャスト全員だが、実際に出演するのは、ソニン(アラゴン役)、田村芽実・皆本麻帆(ブーリン役・ダブルキャスト)、遥海(シーモア役)、エリアンナ・菅谷真理恵(クレーヴス役・ダブルキャスト)、鈴木愛理・豊原江理佳(ハワード役・ダブルキャスト)、和希そら・斎藤瑠希(パー役・ダブルキャスト)の10名。鈴木瑛美子(アラゴン役)と、原田真絢(シーモア役)の2名はスケジュールの都合により出演は叶わないが、12名への高い評価がこの夢舞台の実現へと繋がった。また、バンドメンバーの田中葵(キーボード)も参加する。ミュージカルの本場ウエストエンドの地で、その実力を認められたクイーンたちが、日本キャストならではの情熱と繊細さを加えた唯一無二の舞台を届ける。日本から世界へ、ミュージカル界の新たな歴史を刻む挑戦が始まる。ミュージカル『SIX』日本キャスト版ロンドン公演は、ヴォードヴィル劇場にて11月4日〜11月9日上演。※キャストと梅田芸術劇場のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■梅田芸術劇場この度ロンドンにおける『SIX』初の外国語上演作品として日本キャスト版が選ばれたことを、大変光栄に存じます。この“one of a kind, no category”(たった一つ他にはない)特別なステージを通して、日本オリジナルキャストの実力を、ロンドンの皆さまにお届けできることを心より誇りに思います。お楽しみに!■鈴木瑛美子私たちにとって自慢の日本版『SIX』オリジナルキャスト。本場、イギリスで日本語で上演するなんてすごすぎ! QUEENS!! 胸を張って行ってらっしゃい! 瑛美子アラゴンは日本から応援してるわっ(ハート)※鈴木瑛美子はスケジュールの都合で英国公演には出演せず■ソニン長年夢見てきた海外公演がまさかこんな形で実現するなんて、人生本当に何が起きるかわかりません。まさに「No Way!!」。ヘンリー8世の妻という歴史物語を英国で演じるなんて、今までシェイクスピア作品を演じてきた身としても震える想いです。我々日本カンパニーだからこそ出せる緻密さと、凝縮され放つエネルギーのダイナミックさを感じてもらえるよう、しっかり準備をして挑みたいと思います。ともにキャサリン・オブ・アラゴンを作り上げた瑛美子も私の中に入れ込んで、誇り高く立ってきます!■田村芽実夢にも思ってませんでした。って、こういうことを言うんですね。生きているとこんなこともあるんだ...と、ぼーっと考えてしまいます。そのくらい、信じられないことです。嬉しいことです。精一杯頑張ります。■皆本麻帆日本のQueendomの皆様にこんなお知らせが出来る日がくるなんて! 夢みたい! ありがとうありがとうありがとう! みんなの想いを胸にわたしたちロンドンに行ってきます!!!■原田真絢この作品が生まれた土地、英国への招待。聞いた時は本当に驚き、喜びと感動で涙が止まりませんでした。私も、日本のクイーンダムのみんなも、心はともに! 誇れる日本のクイーンたちに全力のエールを! 愛してます!※原田真絢はスケジュールの都合で英国公演には出演せず■遥海今回日本キャスト12名全員が英国から招待を受けて、正直未だに信じられません。イギリスチーム、日本チームと12人の王妃が愛を持って『SIX』を作り上げていったので、それが評価されて心から本当に嬉しく思います。そして誇りです。大好きなパートナー真絢さん(まあやん)が今回残念ながら一緒に行けませんが、まあやんの想いをしっかりと受け取って、シーモアを精一杯頑張りたいと思います。日本からまさかHERSTORYが新しくはじまるなんて! とても楽しみです! ARE YOU READY? LONDON! いくよ!■エリアンナ日本で育んだ『SIX』への愛と情熱を、日本語のまま本場イギリスへ届けられる奇跡。言葉も国も超えて、QUEENたちの力強いメッセージを届けます。QUEENDOMのみんな! 会えるのを心から楽しみにしています!■菅谷真理恵とんでもない事になりました…驚きと喜びで高揚しております! 正に"カテゴリー"を超越した公演に携われることを心から誇りに思います。世界の『SIX』旋風の新たな勢力になれるよう爆裂にぶち上げて参る所存です! Get Down!!!!!!■鈴木愛理QUEENDOMの皆様!!!! 大変です! 信じられないことが起きています! 英国から日本にやって来た『SIX』が、日本語版のままホームである英国に行きます! 昨年6月に1人で観劇しに行ったウエストエンドの劇場に、まさか自分が立てる日が来るだなんて、しかも大切な仲間たちと行けるだなんて、未だに嘘みたいです...。これも、日本版『SIX』を愛してくれて盛り上げてくれた、QUEENDOMのみんなのおかげ。心にJAPAN QUEENDOMのみんなを宿して、いってきます!! いつもありがとうございます!!■豊原江理佳『SIX』をイギリスでパフォーマンスをさせていただけるなんて夢のような気持ちでまだ実感が湧きません。日本のQueendomの皆様とこの喜びを分かち合いたいですし、Queendomみんなのパワーを持ってイギリスに行ってきます!■和希そら日本での『SIX』を盛り上げ、楽しんでくださったQueendomの皆様に嬉しいお知らせができること、幸せに思います。本場のウエストエンドで、キャサリン・パーとしてもう一度『SIX』の世界に戻れるなんて…、何重もの驚きと喜びが交錯しています。よりパワーアップした舞台を、お楽しみにお待ちください。■斎藤瑠希まさかと思いますよね。私も、きっと他のキャストも思っています(笑)。そんなまさかの貴重な出来ことが起きました! きっと忘れられない経験になることでしょう!! 戦う全ての人に、歴史に、王妃にリスペクトを込めて、英国公演でも私たちらしく。6人の強かなQUEENたちとともに…。With All my love.