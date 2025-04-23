-真天地開闢集団-ジグザグ、初の横浜アリーナ公演を映像作品化＋7月より全国ツアー開催＋大晦日に単独禊決定
-真天地開闢集団-ジグザグが7月2日、禊映像集(ライブBlu-ray / DVD)『全国開闢禊 -天ト地-』をリリースすることが発表となった。
◆-真天地開闢集団-ジグザグ 画像
同映像作品には、2024年12月24日に行われた全国ツアー＜全国開闢禊 -天ト地-＞のファイナル公演であり、自身初の横浜アリーナ公演の模様を収録する。約3万人を動員した全国ツアーより、その締めくくりとなった同公演は、“聖なる夜”にふさわしい壮大なエンターテイメントと圧巻のスペクタクルが展開された。炎、トロッコ、スノーマシーンなどの多彩なステージ演出、参拝者(ファン)とともに創り上げた多幸感あふれる空間など、ジグザグならではの唯一無二の世界観を全編堪能することが可能だ。
-真天地開闢集団-ジグザグは、7月から＜全国ツアー2025『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第一弾〜』＞を実施。これは全国津々浦々をゆっくりと数ヶ年かけてまわる企画となるもので、その第一弾として、7月19日の千葉・市川市文化会館 大ホールから10月4日の北海道・旭川市民文化会館 大ホールまで15公演が発表となった。
さらに、12月31日の大晦日に東京ガーデンシアターにて＜単独禊『ジグザグ 大晦日の大禊！』＞の開催も決定。9周年の終幕に開催される大禊となる。
■禊映像集(ライブBlu-ray / DVD)『全国開闢禊 -天ト地-』
【スペシャルBOX盤 (Blu-ray/DVD+PHOTO BOOK+GOODS)】
\13,200(税込) / \12,000(税抜) ※初回生産限定
・LP サイズスペシャルBOX仕様
・28Pフォトブックレット(豪華盤と共通)
・オリジナルアクリルスタンド｜両面集合フォト(14cm×12.5cm)
・ライブ映像 副音声｜メンバーオーディオコメンタリー(豪華盤と共通)
・特典映像｜メイキングムービー(豪華盤と共通)
・ライブ映像｜豪華盤と通常盤と共通
【豪華盤 (Blu-ray/DVD+PHOTO BOOK)】
\9,900(税込) / \9,000(税抜)
・三方背ケース仕様
・28Pフォトブックレット(スペシャルBOX盤と共通)
・ライブ映像 副音声｜メンバーオーディオコメンタリー(スペシャルBOX盤と共通)
・特典映像｜メイキングムービー(スペシャルBOX盤と共通)
・ライブ映像｜スペシャルBOX盤, 通常盤と共通
【通常盤 (Blu-ray/DVD)】
\6,600(税込) / \6,000(税抜)
・ライブ映像｜スペシャルBOX盤, 豪華盤と共通(副音声なし)
▼本編映像
2024.12.24＜全国開闢禊 -天ト地-＞TOUR FINAL at 横浜アリーナ
天(ama)
Dazzling Secret
Cry Out -Vicims-
あいのかたち
-MC-
さくら さくら
兎girl
-MC-
Drip
最高だZ
バリネギ -sexy green onion-
E.v.e
命 -mikoto- 弾き語り
影丸-kagemaru- Drums solo
あっぱれ珍道中
JAPPANRAPAN -Japanese Party-
拙者忍者、猫忍者。〜木天蓼三毛蔵と町娘おりん〜
傷と嘘
-MC-
きちゅねのよめいり
復讐は正義
Promise
-MC-
Nighty night !
-ホールツアー2024 特別終幕-
▼特典(スペシャルBOX盤・豪華盤のみ)
＜全国開闢禊 -天ト地-＞メンバーオーディオコメンタリー
＜全国開闢禊 -天ト地-＞Making Movie
■＜全国ツアー2025『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第一弾〜』＞
07月25日(金) 和歌山・和歌山城ホール 大ホール
08月01日(金) 京都・ロームシアター京都 メインホール
08月03日(日) 三重・四日市市文化会館 第1 ホール
08月15日(金) 福島・けんしん郡山文化センター 中ホール
08月17日(日) 岩手・トーサイクラシックホール岩手 中ホール
08月27日(水) 大分・J:COM ホルトホール大分 大ホール
08月29日(金) 福岡・J:COM 北九州芸術劇場 大ホール
09月05日(金) 岡山・倉敷市民会館
09月07日(日) 島根・出雲市民会館 大ホール
09月15日(月/祝) 愛媛・愛媛県県民文化会館 サブホール
09月18日(木) 長野・長野市芸術館 メインホール
09月20日(土) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール
09月23日(火/祝) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール
10月04日(土) 北海道・旭川市民文化会館 大ホール
■＜ジグザグ 大晦日の大禊！＞
関連リンク
◆-真天地開闢集団-ジグザグ オフィシャルTwitter
◆-真天地開闢集団-ジグザグ オフィシャルYouTubeチャンネル