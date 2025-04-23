¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤á¤°¤ê°Õ¸«¸ò´¹
Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ½øÎó4°Ì¤Î²¦ÞöÇ«À¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆüËÜÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊÆÃæÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤¬Î¾¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¦»á¤Ï¡Ö¼«Í³ËÇ°×ÂÎÀ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆüÃæ¤äÀ¤³¦¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¡¢¼«Í³ËÇ°×ÂÎÀ©¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤Î²ò½ü¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¤Ï¡ÖÂÐÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤À¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤ÎºÇ¸å¤ÇÀÆÆ£»á¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤«¤é½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë°¸¤Æ¤¿¿Æ½ñ¤òÃæ¹ñÂ¦¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÆÆ£»á¤Ï¡Öº£¸å¤âÆüÃæ¤ÇÂÐÏÃ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£