¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¤¬Ä«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤ØÆ®»Ö¡¡¤¢¤é¤Ì²²Â¬¤Ë·Ù¾â¡ÖÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¡Ê£µ·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÎÄ«ÁÒÌ¤ÍèÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÁ°£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÅ·²¼ÌµÁÐ¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Ì¤ÍèÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£²£´ÆüÀµ¸á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏºÇ¿·¾ðÊó¤Î¤Û¤«¸ÂÄêÆ°²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¸åÆü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤³¤³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸òÎ®½ÐÍè¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£µ·î£´Æü£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¤ÎÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤È£±£°Æü¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ«ÁÒÁª¼ê¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤«¤éÂÐÀï¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÁê¼ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤è¤¦¤ä¤¯£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿Ä«ÁÒÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿®¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¿ÀÍÍ¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤¬Âç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ý¤âÂ¤âÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÄ«ÁÒÁª¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌµ½ý¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ë¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤éÄ«ÁÒÁª¼ê¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë»öÁ°¤Ë£Ò£É£Ú£É£Î¤«¤é¤â»ØÄêÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤â¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏºÇ¹â¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Âè»°¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤ó¤«¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¹â¤Î£µ·î£´Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬à³ÊÆ®µ»¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ªáà¾Íè¼«Ê¬¤â¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤¤¡ªá¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò»ý¤Æ¤ëºÇ¹â¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¾¡¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë°ðºÊ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°ðºÊ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£