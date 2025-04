【マインクラフト フィギュアキーチェーン】 5月13日~ 順次発売予定 価格: 単品 550円 コンプリートセット 9,900円(デアゴスティーニ公式サイト限定販売)

デアゴスティーニ・ジャパンは、「マインクラフト」公式ライセンスグッズ「マインクラフト フィギュアキーチェーン」を5月13日より全国の書店、コンビニエンスストア、ディスカウントショップ、ドラッグストアおよびデアゴスティーニ公式ウェブサイトで発売する。価格は単品が550円。

ゲームの世界から飛び出したかのようなリアルなフィギュアキーチェーンが登場。スティーブやゾンビ、クリーパーといったお馴染みのキャラクターが立体化されており、レアを含む全18種が用意される。

デアゴスティーニ公式ウェブサイトでは、18種が全て揃うコンプリートボックス(価格:9,900円)も登場。こちらは4月23日より予約受付が開始されている。

□デアゴスティーニ公式ウェブサイト「マインクラフト フィギュアキーチェーン」のページ

何が当たるかわからないブラインドパッケージで販売される

種類はレアを含む全18種

(C) 2025 Mojang AB. TM Microsoft, the Minecraft logo, the Mojang Studio logo and the Creeper logo are trademarks of Microsoft Corporation.