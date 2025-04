30日に発売される櫻坂46の2ndアルバム『Addiction』のリリースを記念した特別番組が、5月1日午後8時より、櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで生配信されることが決定した。第7回目を迎えたこの生配信番組は、毎回スペースシャワーTVとタッグを組んで放送。グランジの遠山大輔とはんにゃ.の金田哲がMCを務め、主に櫻坂46のライブ映像作品を通してグループの魅力を熱く語ってきた。

今回はアルバムリリースタイミングということで、初回生産限定盤 TYPE-Aに収録されている『Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム』の映像ライブ映像や、初回限定盤 TYPE-Bに収録されている「The Documentary of TOUR 2024 櫻前線 -Go on back?-」の映像はもちろん、アルバムについてもMC2人の視点で掘り下げていく。なお、櫻坂46のメンバーは出演しない。26日からは、全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』がいよいよスタート。東京ドーム3days、京セラドーム大阪2daysのドーム5daysを含む全11公演に挑む。