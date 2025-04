◆ラウール「NYLON JAPAN」初登場でロンドンの空気纏う

【モデルプレス=2025/04/23】Snow Manのラウールが、5月16日発売の『NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE 05』(カエルム)にソロ表紙で初登場。ロンドンの空気を身に纏った姿を披露する。今号のテーマは“NEW LONDON”。イギリス・ロンドンの“今”をたっぷりと感じられるファッションストーリーを、ラウールが見事に表現。表紙から始まるストーリーは、ロンドンの注目ブランドでスタイリングされ、ファッションモデルとしても活躍中の表現力豊かなラウールが、中面12ページにわたり登場する。

◆「NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE」海外でも販売

"NEW LONDON"特集では、ロンドンで活躍するアーティスト、スタイリスト、フォトグラファー、デザイナーなどをフィーテャーし、リアルな"今"のロンドンスタイルを特集している。また、バックカバーには、キャッチーで個性的な音楽性、ファッション性に注目が集まるロンドンベースの5人組新星ロックバンド、THE LAST DINNER PARTYが登場。その他、オルタナティブK-POPバンドBalming Tiger、韓国のアップカミングな3ピースロックバンドwave to earth 、オリジナリティ溢れるサウンドとメロディーで注目を集めるイギリスのロックバンドBlack Country, New Roadが掲載される。今回のグローバルイシューは全ページバイリンガル仕様(日・英)となり、海外での販売も予定。国内外のラインナップを取り揃えた、スペシャルでグローバルな1冊となっている。