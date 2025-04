【モデルプレス=2025/04/23】13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)の4度目となるワールドツアーが映画となったコンサート映画「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS」(5月16日公開)より、メンバーの表情を堪能できるビジュアルメドレーを4週連続で公開することが決定。1週目となる今回はユニットビジュアルメドレー(VOCAL TEAM ver.)と、日本限定でユニットパフォーマンスカット3点が解禁された。

◆VOCAL TEAMの魅力凝縮、ユニットビジュアルメドレー公開

◆ユニットパフォーマンスカット3点、日本限定解禁

◆「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMA」

メンバーのステージ上での表情や、バックステージでの表情を詰め合わせたメドレーから、今回はVOCAL TEAM ver.が解禁となった。微笑みを浮かべながら歌うWOOZI(ウジ)、CARAT(※ファンの名称)を虜にするキラキラスマイルが印象的なJOSHUA(ジョシュア)、幸せそうな表情でCARATの歌声を聴くDK(ドギョム)、CARATを見つめる優しい笑みとは一転、クールな表情で歌い上げるSEUNGKWAN(スングァン)。それぞれのメンバーの魅力がぎゅっと詰まった映像となっている。次回はHIPHOP TEAM、その次はPERFORMANCE TEAMの映像を「SEVENTEEN Japan」Xアカウント、「avex」YouTubeアカウントにて公開予定。さらに、4週目にはフルメンバーver.を公開する。さらに、ユニット曲のパフォーマンスを捉えたユニットパフォーマンスカットも3点、日本限定で解禁。「Cheers to youth」のラストにJEONGHANを思い出させる決めポーズで満面の笑みを浮かべるVOCAL TEAM、CARATから歓声が止まらない人気曲「Monster」披露直後の怪しげな雰囲気に惹きつけられるHIPHOP TEAM、ブラックの衣装をまとい、しなやかかつ激しいパフォーマンスを披露したPERFORMANCE TEAMと三者三様の魅力にあふれたスチールとなっている。2015年5月1st Mini Album「17 CARAT」でデビュー、グループ名には13人のメンバー+3つのユニット+1つのチーム=17という意味が込められているSEVENTEEN。2024年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・ミュージック・アワード(BBMAs)」で「Top K-pop Touring Artist」を受賞する快挙を成し遂げるなど、K-POPのアイコンとして活躍する。彼らの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」は、北米と日本、アジアの主要都市の合計14都市で30回にわたって開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のCARATが集った。全世界のCARATが熱狂したワールドツアーの皮切りとなるエネルギッシュな韓国・高陽公演がスクリーンで蘇る。本ツアー限定バージョンの「Fear」 や、「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」「Ash」 など貴重なライブパフォーマンスをはじめとするフルセットリストで登場。VOCAL TEAM・HIPHOP TEAM・PERFORMANCE TEAM、3ユニットの個性が光るパフォーマンス、そしてSEVENTEENの軌跡を彩る歴代タイトル曲の数々が、2D版に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXで再現される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】