»²À¯ÅÞÂåÉ½Áª¤Ï¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡¢ÀîÍµ°ìÏºÉûÂåÉ½¡¢µÈÀîÎ¤Æà½°±¡µÄ°÷¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï£²£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£µ·î£±Æü¹ð¼¨¡¢£¹ÆüÅê³«É¼¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡¢ÀîÍµ°ìÏºÉûÂåÉ½¡¢µÈÀîÎ¤Æà½°±¡µÄ°÷¤Î£³¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡·ëÅÞ°ÊÍè¡¢½é¤ÎÂåÉ½Áª¤Ç¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï¡Ö£²Ç¯´ÖÂåÉ½¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¤¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÅÞ°÷¤Î·ëÂ«¤â¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÆÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¸©µÄ¤ÎÀî»á¤Ï¡Ö»ä¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡Ù¡Ø¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ÈÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»²À¯ÅÞ¤ÏÇÉÈ¶¤¬¤Ê¤¯¡¢Íø¸¢¤â¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤¬»×¤¦¤³¤È¤òÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢ÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹È°ìÅÀ¤È¤Ê¤ëµÈÀî»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯»²À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Î©¸õÊä¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¤Ç¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¤ò²ó¤ê¡¢£·Æü¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Î³¹ÀëÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£