9人組グループ・Snow Manのラウールが、5月16日発売の『NYLON JAPAN GLOBAL ISSUE 05』にソロ初登場。ロンドンの“今”を凝縮したファッションストーリーを表現した。同誌は今回のテーマを“NEW LONDON”とし、イギリス・ロンドンの“今”をたっぷりと感じさせるファッションストーリーを特集。表紙から始まるストーリーで、ロンドンの注目ブランドでスタイリングされ、ファッションモデルとしても活躍中の表現力豊かなラウールが、中面12ページにわたり登場する。

また、バックカバーには、キャッチーで個性的な音楽性、ファッション性に注目が集まるロンドンベースの5人組新星ロックバンド、THE LAST DINNER PARTYが登場。このほか、オルタナティブK-POPバンドBalming Tiger、韓国のアップカミングな3ピースロックバンドwave to earth 、オリジナリティ溢れるサウンドとメロディーで注目を集めるイギリスのロックバンドBlack Country, New Roadが登場する。今回のグローバルイシューは、全ページバイリンガル仕様(日・英)となり、海外での販売も予定している。