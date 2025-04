韓国の13人組グループ・SEVENTEENのワールドツアーを映像化した『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』が、5月16日より全国公開される。これに先駆け、グループ内の3つのチームごとの魅力を詰め込んだ“週替わりスペシャル映像”が、4週にわたって公開されることが決定した。初週となる本日には、WOOZI、JOSHUA、DK、SEUNGKWANが所属するVOCAL TEAMの映像を公開。ステージ上での表情のアップや、バックステージでの素顔まで、各メンバーの魅力が詰まった映像となっている。今後、HIPHOP TEAM(2週目)、PERFORMANCE TEAM(3週目)、フルメンバーver.(4週目)と順次公開される予定で、グループの公式Xおよび公式YouTubeチャンネルにて配信される。

さらに、日本限定で各ユニットのライブシーンを収めたパフォーマンスカット3点も公開された。VOCAL TEAMは、青春をテーマにした楽曲「Cheers to youth」のラストで満面の笑みを浮かべている。HIPHOP TEAMは、力強いパフォーマンスが人気の楽曲「Monster」披露直後の緊張感のある瞬間が切り取られている。そしてPERFORMANCE TEAMは、黒を基調とした衣装に身を包み、しなやかさと激しさを併せ持つ圧巻のダンスパフォーマンスを捉えた一枚となっている。SEVENTEENは、昨年10月から今年2月まで開催したワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』で、北米、日本、アジアの14都市で30公演を実施し、延べ103万人を動員。映画では、同ツアーの幕開けとなった韓国・高陽公演を中心に、3つのユニットが披露したステージや、グループの代表曲を2D、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXのフォーマットで再現。ライブさながらの臨場感を提供する。現在、各種ムビチケ前売券を販売中だ。