【PLAMATEA ボルチモア】 予約開始：4月24日12時 発売日・価格：未定

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ボルチモア」を4月24日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」に登場するユニオン陣営所属の重巡洋艦「ボルチモア」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化するもの。

　今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、青色の特徴的なジャケットを着た「ボルチモア」の胴体部分の画像を公開しているほか、本製品は2種類の仕様で登場することも告知している。

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