「アズールレーン」のボルチモアが「PLAMATEA」シリーズでプラモデル化決定！ 4月24日予約開始2種類の仕様で登場予定
【PLAMATEA ボルチモア】 予約開始：4月24日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ボルチモア」を4月24日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」に登場するユニオン陣営所属の重巡洋艦「ボルチモア」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、青色の特徴的なジャケットを着た「ボルチモア」の胴体部分の画像を公開しているほか、本製品は2種類の仕様で登場することも告知している。
🌊#メカスマ さきどり情報🌊- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) April 23, 2025
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私はボルチモア、通りすがりの重巡洋艦だ……
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『#アズールレーン』より
「ボルチモア」が#PLAMATEA シリーズで商品化決定！
明日 4/24 昼 12時より
2種類の仕様で予約案内開始！#goodsmile pic.twitter.com/vg3Fdu3tJq
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