²ÏÌîÂÀÏº»á¡¡Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÇ¯¶âÊÙ¶¯²ñÎ©¤Á¾å¤²¡ÖÈùÄ´À°¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤í¤½¤íÈ´ËÜ²þ³×¤ò¡×
Í¿ÅÞÆâ¤Î¿µ½ÅÏÀ¤«¤éÇ¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤¬23Æü¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Ë¤è¤ëàÇ¯¶âÀ©ÅÙÊÙ¶¯²ñá¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
Âè1²ó¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦Î©·ûÌ±¼ç¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î³ÆÅÞ¤«¤éÌó20¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ÏÌî»á¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÍý²ò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤í¤½¤í¾®¼êÀè¤Î²þ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È´ËÜÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤òÀ¯Áè¤Î¶ñ¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
²ñ¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²ÏÌî»á¤Ï¡Ö¤Ä¤®¤Ï¤®¤Îº£¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£°ì²ó¤³¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³§¤Ç¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸øÅªÇ¯¶â¤Î¾Íè¤ÎµëÉÕ¿å½à¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡ÖºâÀ¯¸¡¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÏÌî»á¤Ï¡ÖÄ¶ÅÞÇÉ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ëº£¤Î¸½¾õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Äó¸À¤Ê¤É¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥´¡¼¥ë¤Ï·è¤á¤º¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£