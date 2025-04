ELSEEが3rd Song「TOP IT ALL」を配信リリースした。あわせて4月23日21:00にYouTubeにてミュージック・ビデオもプレミア公開される。なお、ミュージック・ビデオ公開直前となる20:30からはYouTube Liveがスタートし、メンバーのトークが楽しめる予定だ。また、4月26日(土)には渋谷区北谷公園にてフリーストリートライブが開催となる。北谷公園は、2024年9月にELSEEとして初めてパフォーマンスを披露した場所でもあり、1st Song「POW POW」のミュージック・ビデオの舞台となった渋谷となれば、彼女たちにとっての聖地とも言える場所だ。

ELSEE「TOP IT ALL」



https://orcd.co/elsee_top-it-all4月23日配信リリース●Apple Music/Spotify 楽曲再生シェアキャンペーン特典ELSEEの3rd Song「TOP IT ALL」をApple Music & Spotifyで楽曲を再生、SNSでシェアした画面のスクリーンショットを応募でオリジナル待ち受け画像をプレゼント(1)Apple MusicもしくはSpotifyで「TOP IT ALL」を再生(2)再生画面から「共有」を選択、視聴リンクアドレス付きでSNS投稿(3)投稿した画面のスクリーンショットを応募フォームで送信応募期間:2025年5月6日(火)23:59まで・Apple Music/XもしくはInstagramストーリーズにてシェア・応募者全員:ELSEE「TOP IT ALL」オリジナル待ち受け画像C・Spotify/XもしくはTikTokにてシェア・応募者全員:ELSEE「TOP IT ALL」オリジナル待ち受け画像D●LINEMUSIC(BGM設定)特典・LINE MUSICにて「TOP IT ALL」をLINEプロフィールBGMに設定・応募者全員…ELSEEオリジナルLINEトーク背景応募期間:5月6日(火)23:59迄・LINE MUSIC(BGM設定)応募者全員:ELSEEオリジナルLINEトーク背景指定の応募フォームに必要事項をご記入の上、ご応募ください。後日、ご応募いただいた皆様にメールにて特典画像を送付いたします。