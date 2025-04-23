BE:FIRST、初のワールドツアー開幕
BE:FIRSTが4月22日、自身初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞初日公演をロサンゼルスにて開催。12都市を回るワールドツアーが開幕した。
自身初となる海外ツアーは、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市にて開催。最終公演の7月5日シンガポール公演まで、BE:FIRSTの音楽を海外のBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）に届けに行く。
写真◎Kousaku Adachi
＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞
Los Angeles
2025/4/23
San Francisco
2025/5/15
Taipei
2025/5/24
Bangkok
2025/6/1
London
2025/6/3
Paris
2025/6/4
Amsterdam
2025/6/6
Frankfurt
2025/6/8
New York
2025/6/10
Philadelphia
2025/6/12
Washington D.C.
2025/6/14
Chicago
2025/6/17
Honolulu
2025/6/28
Hong Kong
2025/7/5
Singapore
ニューシングル「GRIT」
発売：2025/5/28（水）
レーベル : B-ME
予約・購入：https://befirst.lnk.to/GRIT
［CD収録内容］（全品番共通）
1.GRIT
2.夢中
3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜
全3曲収録予定
◼︎LIVE盤
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61546/B
価格 : \3,520 (税込) \3,200 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61547/B
価格 : \3,520 (税込) \3,200 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61546/B・AVCD-61547/B）
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
◼︎MV盤
【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61548/B
価格 : \2,420 (税込) \2,200 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61549/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
［映像収録内容］（AVCD-61548/B・AVCD-61549/B）
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61550
価格 : \1,595 (税込) \1,450 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◼︎初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61551/B
価格 : \5,500 (税込) \5,000 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61552/B
価格 : \5,500 (税込) \5,000 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
［映像収録内容］（AVC1-61551/B・AVC1-61552/B）
Music Video
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
3.GRIT -Jacket Shooting Behind The Scenes-
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
■特典詳細
BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。
スマホサイズステッカー（全7種よりランダム1種）
※全店舗、ECサイト共通（一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい）
※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。
【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-61553
価格 : \3,795 (税込) \3,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー (オリジナル集合トレーティングカード付き)
関連リンク
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