黒髪、メガネ姿で…

アリーナツアー中の歌手・西野カナ(36)がインスタグラムを更新し、メガネをかけたミニスカ姿のオフショットが注目されている。

西野は昨年6月、約5年ぶりに音楽活動を再開し、年末のNHK紅白歌合戦には6年ぶりに出場した。現在、全国6カ所12公演のアリーナツアー「Fall In Love With You Again Tour 2025」を開催中。

そんな中で、屋外でポロシャツと白のミニスカートを合わせたコーデに、丸いメガネをかけた複数のショットをアップ。若々しい容姿は変わらないものの黒髪となり犒稱儉瓩靴討い襦

(西野インスタグラム@kananishino_officialより)

今月26、27の両日には福岡市のマリンメッセ福岡A館でのライブもあり、フォロワーからは「可愛すぎる。来週末に福岡で会いましょう!」「福岡7年振りに来てくれるの楽しみにしちょる」「メガネなカナやんもえぐ可愛過ぎる」「可愛すぎておっさんみたいな声出ちゃった」「いつも雰囲気かわりすぎてびっくりする」「どんどん若くなってません?」などの声があがった。