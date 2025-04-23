¶¶¹¬É×¤¬´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê£Ú£Å£Ò£Ï¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Öå«¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¹ÈÇòÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¸æ½ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê£¸£±¡Ë¤È´Ú¹ñ¿Í²Î¼ê£Ú£Å£Ò£Ï¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Öå«¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½£¶£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ãó²£ÉÍÂç´ÚÌ±¹ñÁíÎÎ»ö´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ç¡Ö´ÚÆüÍ§¹¥²»³Úàå«áÂç»È¡×¤Î°Ñ¾ü¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öå«¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¶¶¤¬£±£¹£¸£´Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Íâ£¸£µÇ¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Î³Ú¶Ê¡ÖÈá¤·¤¤±ï¡×¤òÃÏ¸µ½÷À²Î¼ê¥Ê¥ß¤¬²Î¤¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¶â¶ÌºÌ¡Ê¥¥à¡¦¥ª¥¯¥Á¥§¡ËÁíÎÎ»ö¤¬´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î¼øÍ¿¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¤Îà¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼á¤Ëº£²ó»²²Ã¤·¤¿£Ú£Å£Ò£Ï¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå½é¤á¤ÎàÅß¥½¥Ê¥Ö¡¼¥àá¤Ë¾è¤ê¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¤·¤Æü¡¹¡×¤Ç¡¢¥ê¥å¡¦¥·¥¦¥©¥ó±é¤¸¤ëÊ¤ÌÌ²Î¼ê£Ú£Å£Ò£ÏÌ¾µÁ¤Ç¼çÂê²Î¤ÈÁÞÆþ²Î¤ò²Î¤¤¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë½»¤ß£²£°Ç¯¤Î£Ú£Å£Ò£Ï¤Ï¡¢¶¶¤ÈÆ±¤¸¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×½êÂ°¤Ç£¸Ç¯´Ö¡¢Á´¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¶¤¬¡Öå«¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤è¤¯²Î¤Ã¤¿¶Ê¡×¤Î¸¶¶Ê¤¬¶¶¤Î²Î¤À¤È£Ú£Å£Ò£Ï¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ä¤ÈºÇ¶á¤À¤½¤¦¡£
¡¡¶¶¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£¤ÎÃæ¤Ë´Ú¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°ÊÍè¤º¤Ã¤Èà´Ú¹ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¹ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Êá¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ã¤¦¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤ÁÆ±¤¸¹ñ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Ú£Å£Ò£Ï¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ä¤ÎÉã¿Æ¤È´é¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ÇÉã¿Æ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤È£²¿Í¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£Á´Á³°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶¤¬¡Ö¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¹ÈÇò¡Ê²Î¹çÀï¡ËÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢£Ú£Å£Ò£Ï¤Ï¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Î¹ÈÇò½Ð±é²ó¿ô£±£¹²ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²£°²ó¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¡¢¹ÈÇò½Ð±é²ó¡¢¥¼¥í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤Á¤ç¤Ã¤È£±¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢Éã¾å¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¶¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£