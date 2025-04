新宿を中心に活動し、漢 a.k.a. GAMIらを擁するヒップホップ・グループ・MSCの中心人物でもあるPRIMALが、12年ぶりの3rdアルバム『Nostalgie』を4月25日にリリースする。約10年前より拠点を北海道に移したPRIMAL。全13曲に及ぶ収録曲の大半は、DOGG a.k.a. DJ PERROやMICHITA、ながさきたけしといった北海道エリアのプロデューサーらがビートを手がける。他、GOODMOODGOKUらとのコラボレーションでも知られるYusaku AraiやHaltといったクリエイターらも参加。そして、ゲスト・アーティストには同じく北海道を拠点とするMCのYas I amやレゲエ・ディージェイのMAD KOHに加え、漢やBES、そしてSAWにRUMIといった長きにわたり共にマイクを握ってきたMCらが集結した。

ブルージーなビートを踏み締めるように紡がれるラップを聴くと、伝わってくるのはPRIMALの現在地。札幌、小樽、釧路、家族、労働、美学、哀愁、葛藤。都会を離れ、年齢を重ね、かつて「眠る男」と呼ばれたPRIMALの眼に映る人生が、ラップを通じて迫ってくる。圧倒的な孤独さを感じさせつつも、通底するPRIMALの哲学は一貫性もあり、清々しささえ覚える作品となっている。<リリース情報>PRIMAL『Nostalgie』発売日:2025年4月25日(金)=収録曲=1. Prologue Produced by Halt2. 囚われの身 Produced by DOGG a.k.a. DJ PERRO3. 自我 Produced by MICHITA4. これから Featuring Yas I am Produced by ながさきたけし5. 惰性 Featuring MAD KOH Produced by DOGG a.k.a. DJ PERRO6. 現実 Produced by MICHITA7. 東区午前0時 Produced by DOGG a.k.a. DJ PERRO8. 記憶 Produced by DOGG a.k.a. DJ PERRO9. 愛憎 Produced by MICHITA10. 痺れ Featuring RUMI Produced by ながさきたけし11. Slender Produced by Yusaku Arai12. 追憶 Featuring SAW, BES and 漢 Produced by DOGG a.k.a. DJ PERRO13. 人生 Produced by DOGG a.k.a. DJ PERRO14. Epilogue Produced by DOGG a.k.a. DJ PERROExecutive Producers : PRIMAL for MUJO RECORDS and DOGG a.k.a. DJ PERRO for Nico StudioMastered by I-DeA at FLS 6th LabRecording and Mix Engineer : Yuzuru Tatsuta at SMASH STUDIOA & R Administration : Masahiro Kobayashi for 9SARI GROUPCover Art Design : Taboo1Cover Art Direction : DOGGAll Recordings MUJO RECORDSP+C 2025 9SARI GROUPAll Rights Reserved